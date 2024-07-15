川普遭槍擊！20歲槍手竟是「共和黨選民」　曾向親民主黨團體捐款

造勢遇襲後川普、拜登競選策略大風吹　皆強調「團結」鞏固形象

▲美國前總統川普在賓州造勢場合遭槍擊後，拜登與川普皆強調「團結」的重要性。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普在賓州造勢場合遭槍擊後，拜登與川普皆強調「團結」的重要性。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

前總統川普（Donald Trump）在賓州遇襲的消息震驚全美，事件發生後數小時內現任總統拜登便公開譴責暴力行為，兩人也短暫通了電話，目前雙方競選團隊更不約而同放棄對彼此進行攻擊的造勢手法，而是轉向強調「團結」的重要，皆致力於塑造自己能領導美國的形象。

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美國前總統川普13日前往賓州出席競選活動受暗殺未遂，在維安人員護衛下，川普在右耳流血受傷的情況下緊急離開，現場則有1名支持者死亡、2人重傷；現任總統拜登14日在白宮橢圓形辦公室發表談話，稱美國如今「政治言論已經激化，是時候該冷靜下來了」。

拜登在談話期間特別呼籲民眾，此時此刻必須團結在一起，不能使「暴力行為常態化」，其競選團隊也在事發第一時間撤掉電視廣告，暫停那些針對川普封口費案等訴訟官司的競選廣告；拜登也針對政治暴力事件進行譴責，同時以國會山莊襲擊、美國眾議院前議長裴洛西丈夫遇襲等事件為例，強調美國不允許任何暴力行為，「我們不能允許這種暴力常態化」。

《路透》也引述匿名助選官員透露，拜登競選團隊未來幾天也將重新定調競選策略，預期會凸顯拜登譴責各種政治暴力的過往紀錄，其中包含拜登對美國大學校園內抗議加薩戰爭的示威淪為暴力活動的批評。

▲針對川普造勢遭暗殺未遂，美國總統拜登14日晚間罕見從白宮橢圓形辦公室發表全國演說。（圖／擷取自美聯社直播）
▲針對川普造勢遭暗殺未遂，美國總統拜登14日晚間罕見從白宮橢圓形辦公室發表全國演說。（圖／擷取自美聯社直播）
另一方面，遇刺受傷的川普同樣在接受訪問時指出，這起槍擊案徹底改寫了他原計畫在共和黨全代會發表的演說，原本他將以「十分精彩」的內容抨擊對手拜登，如今則改為「呼籲團結」為主軸。

川普在接受《華盛頓檢查者報》（Washington Examiner）訪問時指出，槍擊案發生前自己的全代會演講原先聚焦於拜登政策，並稱若未受到襲擊將會給出截然不同的演講內容，「這是個團結美國的契機，而我被賦予了這個契機。」

川普也表示，來自全美，甚至全球各地不同階層、不同政治觀點者都向他表達關心，更讓他深覺這是將整個國家、甚至全世界團結起來的機會，因此盼望利用這個歷史性時刻團結美國人民，並且讓眾人知道「美國會繼續前進」。

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