造勢遇襲後川普、拜登競選策略大風吹　皆強調「團結」鞏固形象

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拜登在談話期間特別呼籲民眾，此時此刻必須團結在一起，不能使「暴力行為常態化」，其競選團隊也在事發第一時間撤掉電視廣告，暫停那些針對川普封口費案等訴訟官司的競選廣告；拜登也針對政治暴力事件進行譴責，同時以國會山莊襲擊、美國眾議院前議長裴洛西丈夫遇襲等事件為例，強調美國不允許任何暴力行為，「我們不能允許這種暴力常態化」。
《路透》也引述匿名助選官員透露，拜登競選團隊未來幾天也將重新定調競選策略，預期會凸顯拜登譴責各種政治暴力的過往紀錄，其中包含拜登對美國大學校園內抗議加薩戰爭的示威淪為暴力活動的批評。
另一方面，遇刺受傷的川普同樣在接受訪問時指出，這起槍擊案徹底改寫了他原計畫在共和黨全代會發表的演說，原本他將以「十分精彩」的內容抨擊對手拜登，如今則改為「呼籲團結」為主軸。
川普在接受《華盛頓檢查者報》（Washington Examiner）訪問時指出，槍擊案發生前自己的全代會演講原先聚焦於拜登政策，並稱若未受到襲擊將會給出截然不同的演講內容，「這是個團結美國的契機，而我被賦予了這個契機。」
川普也表示，來自全美，甚至全球各地不同階層、不同政治觀點者都向他表達關心，更讓他深覺這是將整個國家、甚至全世界團結起來的機會，因此盼望利用這個歷史性時刻團結美國人民，並且讓眾人知道「美國會繼續前進」。
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