神預言川普槍擊案！Steam遊戲《Mr.President!》爆紅 玩家瘋朝聖
美國前總統川普昨（14）日在賓州的選舉造勢集會上遭遇槍擊負傷，其中一名支持者中彈身亡，犯案槍手則當場被擊斃，消息震驚國際社會。而 Steam 上一款名為《Mr.President!》的總統保鑣遊戲也引起大家關注，玩家在遊戲內要擔任保安，並試圖阻止刺客暗殺總統「Ronald Rump」，2016年上市的遊戲情節對比近日川普事件，許多玩家讚嘆「根本神預言」。
記者張志浩／綜合報導
《Mr.President!》在2016年於 Steam 上市，是由海外團隊 Game Developer X 打造的模擬搞笑遊戲，當時背景處於美國第 45 屆總統大選期間，玩家必須在刺客動手開槍前，衝向總統身邊避免刺殺。
《Mr.President!》的遊戲機制相當逗趣，玩家控制的角色可以以肉身飛撲擋子彈，或將「Ronald Rump」撞倒遠離子彈路徑，只要總統不被擊中即可過關，遊戲中誇張又逗趣的物理引擎，在當時就或許多玩家好評，也在總統大選緊繃氛圍期間，但給玩家茶餘飯後的快樂。
想不到2024年美國總統大選真的爆發槍擊案，事主還是《Mr.President!》中總統角色的原型川普，這樣的設定也讓槍擊案發生後，各路玩家紛紛到 Steam 平台朝聖，「哇！根本預言家」、「這是未來世界模擬遊戲嗎」、「此遊戲根據真實事件改編？」、「原來這根本不是搞笑遊戲」。