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神預言川普槍擊案！Steam遊戲《Mr.President!》爆紅　玩家瘋朝聖

▲美國前總統川普槍擊案震驚國際， Steam 上一款名為《Mr.President!》的總統保鑣遊戲也掀起話題。（圖／Steam平台）
▲美國前總統川普槍擊案震驚國際， Steam 上一款名為《Mr.President!》的總統保鑣遊戲也掀起話題。（圖／Steam平台）

記者張志浩／綜合報導

美國前總統川普昨（14）日在賓州的選舉造勢集會上遭遇槍擊負傷，其中一名支持者中彈身亡，犯案槍手則當場被擊斃，消息震驚國際社會。而 Steam 上一款名為《Mr.President!》的總統保鑣遊戲也引起大家關注，玩家在遊戲內要擔任保安，並試圖阻止刺客暗殺總統「Ronald Rump」，2016年上市的遊戲情節對比近日川普事件，許多玩家讚嘆「根本神預言」

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《Mr.President!》在2016年於 Steam 上市，是由海外團隊 Game Developer X 打造的模擬搞笑遊戲，當時背景處於美國第 45 屆總統大選期間，玩家必須在刺客動手開槍前，衝向總統身邊避免刺殺。

▲《Mr.President!》中，玩家必須以保鑣視角，用盡全力阻止刺客暗殺總統。（圖／Steam平台）
▲《Mr.President!》中，玩家必須以保鑣視角，用盡全力阻止刺客暗殺總統。（圖／Steam平台）
《Mr.President!》的遊戲機制相當逗趣，玩家控制的角色可以以肉身飛撲擋子彈，或將「Ronald Rump」撞倒遠離子彈路徑，只要總統不被擊中即可過關，遊戲中誇張又逗趣的物理引擎，在當時就或許多玩家好評，也在總統大選緊繃氛圍期間，但給玩家茶餘飯後的快樂。

想不到2024年美國總統大選真的爆發槍擊案，事主還是《Mr.President!》中總統角色的原型川普，這樣的設定也讓槍擊案發生後，各路玩家紛紛到 Steam 平台朝聖，「哇！根本預言家」、「這是未來世界模擬遊戲嗎」、「此遊戲根據真實事件改編？」、「原來這根本不是搞笑遊戲」。

▲美國前總統川普遭槍擊，被隨扈送走之前，高舉右手向現場民眾振臂高呼，美聯社攝影師武奇(Evan Vucci)捕獲這一歷史級別鏡頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普昨（14）日在賓州的選舉造勢集會上遭遇槍擊負傷。（圖／美聯社／達志影像）

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