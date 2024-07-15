打造北高雄交通路網 新台17線完工後可紓解30~50%交通量
楠梓產業園區為南台灣半導體S廊帶重要一環，聯濱海聯外道路(又稱新台17線)為園區開發重要交通計畫，其中北段工程(典昌路至德民路)於111年6月通車。南段二期(中海路至必勝路) ，長約2.8公里，規劃平面道路30公尺寬度。新工處表示，全段完成後可縮短橋頭至左營2.6公里車行距離及減少15分鐘行車時間)，紓解原台17線30~50%交通量。
記者郭凱杰／高雄報導
自市長陳其邁上任後與內政部部長劉世芳積極向中央爭取南段工程(德民路至南門圓環)，在行政院、國防部及內政部協調合作下，陸續完成都市計畫變更，相關費用也陸續獲中央核定。且工程標已於113年7月8日上網招標，辦理發包作業中。
工務局表示，濱海聯外道路計畫全段北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7.3公里，以德民路為界分南北二段辦理開闢，其中南段一期（德民路至中海路）包含廣昌大排整治改善區域排水並打造親水空間，112年10月開工，預計115年6月完工。
新工處進一步表示，全段完成開闢預期可縮短橋頭至左營2.6公里(約26%車行距離)及減少15分鐘(約30%行車時間)，同時便利楠梓產業園區人流及物流運輸，紓解原台17線30~50%交通量，同時帶動茄萣、梓官、橋頭等濱海地區產業及觀光。