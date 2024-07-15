超商咖啡杯聯名《波拉西亞戰記》！免費送虛寶　遊戲儲值Top5公開

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📌VMD點數儲值線上購買流程：
1、進入 OMALL 選擇 VMD 點數商品進行購買
2、確認購買需知
3、選擇付款 發票 方式 ，付款方式有 OKPAY 跟信用卡 2 種
4、購買清單-提供發票資訊
5、商品資訊-提供複製及分享卡號
🟡消費者最常購買的遊戲儲值前5名
第1名：GASH即時儲1點
第2名：網銀數位商品
第3名：GASH+100點
第4名：GASH+150點
第5名：GASH+300點
OKmart指出，從後台資料顯示，過去玩家多儲值100到300點的小額點數遊玩，但自從遊戲公司推出小額即時儲值後，立刻竄上排行榜，顯示學生族群雖有課金需求，但面額較小、次數較多，玩多少儲值多少的需求大增。
每年暑假是各家遊戲商的主戰場，OKmart也和熱門新遊戲《波拉西亞戰記》聯名，推出獨家咖啡杯，並加碼送獨家虛寶。即日起至7月24日期間，到全台門市買任一杯OKCAFE現煮飲料，就能獲得限量咖啡杯，並在結帳時拿到加碼贈送的限量虛寶序號小白單，送完為止。
全家便利商店則是成為MLB台灣官方指定合作夥伴，即日起至8月20日期間，輪番推出6款球隊隊徽杯款，且大谷翔平等人氣球星也登上熱狗堡盒。活動期間買任一全明星鮮食商品，就可抽價值20萬的MLB世界大賽總冠軍賽雙人套票組，包含美國雙人來回機票與住宿旅遊金。