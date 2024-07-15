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全台熱到發紅！體感溫度飆破40度　今天高溫排行出爐：5地區最燙

▲今（15）日台灣依舊高溫炎熱，各縣市最高溫到了中午普遍超過攝氏36度。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲今（15）日台灣依舊高溫炎熱，各縣市最高溫到了中午普遍超過攝氏36度。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者張志浩／綜合報導

今（15）日台灣還是熱成一顆「紅番薯」，大台北及中南部地區有局部攝氏37度以上高溫發生，各縣市最高溫到了中午也普遍超過攝氏36度，體感溫度更是達到攝氏40度，中央氣象署預報員朱美霖表示，類似高溫將一路延續到至少週六（7/20），週三前（7/17）極端高溫範圍廣泛，民眾務必嚴防熱傷害。

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氣象署今天針對包括台北在內的16縣市發布「高溫資訊」

⚠️高溫橙色38燈號：新北市

⚠️高溫橙色36燈號：臺北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣

⚠️高溫黃色燈號：基隆市、嘉義縣

▲類似高溫將一路延續到至少週六（7/20），週三前（7/17）極端高溫範圍廣泛。（圖／中央氣象署提供）
▲悶熱的環境至少一路延續到週六（7/20），週三前（7/17）極端高溫範圍廣泛。（圖／中央氣象署提供）
🟡今天（7/15）各地高溫排行榜（截至13:37）

1、新北市三峽區，攝氏37.9度
2、苗栗縣後龍鎮，攝氏37.8度
3、嘉義縣義竹鄉，攝氏37.7度
4、嘉義市東區，攝氏37.6度
5、臺北市士林區，攝氏37.5度

朱美霖說明，今明兩天，大台北、中南部近山區整體極端高溫比較顯著，週三開始稍有降溫，但普遍仍有攝氏35至36度高溫，中南部則有大範圍攝氏36度高溫或局部攝氏37度高溫，因此週六前較炎熱的區域都落在西半部地區。

此外，受東南風影響，今天水氣偏多，午後雷陣雨範圍擴大，除各地山區外，中南部也有明顯雨勢，週二至週六吹東南風，北台灣偏向西南風，午後雷陣雨集中在各地山區和西半部，其中山區仍有局部大雨發生的機率。

而颱風動態部分，7月中下旬起，南海至菲律賓東方海面的大氣環境逐漸有利於熱帶系統發展，然而熱帶擾動的後續發展、動態及是否有南方水氣北上影響台灣，變動仍大，請留意氣象署最新預報。

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