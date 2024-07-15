全台熱到發紅！體感溫度飆破40度　今天高溫排行出爐：5地區最燙

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⚠️高溫橙色38燈號：新北市
⚠️高溫橙色36燈號：臺北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣
⚠️高溫黃色燈號：基隆市、嘉義縣
🟡今天（7/15）各地高溫排行榜（截至13:37）
1、新北市三峽區，攝氏37.9度
2、苗栗縣後龍鎮，攝氏37.8度
3、嘉義縣義竹鄉，攝氏37.7度
4、嘉義市東區，攝氏37.6度
5、臺北市士林區，攝氏37.5度
朱美霖說明，今明兩天，大台北、中南部近山區整體極端高溫比較顯著，週三開始稍有降溫，但普遍仍有攝氏35至36度高溫，中南部則有大範圍攝氏36度高溫或局部攝氏37度高溫，因此週六前較炎熱的區域都落在西半部地區。
此外，受東南風影響，今天水氣偏多，午後雷陣雨範圍擴大，除各地山區外，中南部也有明顯雨勢，週二至週六吹東南風，北台灣偏向西南風，午後雷陣雨集中在各地山區和西半部，其中山區仍有局部大雨發生的機率。
而颱風動態部分，7月中下旬起，南海至菲律賓東方海面的大氣環境逐漸有利於熱帶系統發展，然而熱帶擾動的後續發展、動態及是否有南方水氣北上影響台灣，變動仍大，請留意氣象署最新預報。