「大麥克口訣」經典重現！超狂社牛麥當勞飆跳　下秒爽獲免費漢堡

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影片曝光後，不少網友笑喊，「這要鼓起多大的勇氣笑死」、「娛樂一下服務人員無價」、「弟弟哪裡人下次跳給我看，我送你一份套餐」。還有人大讚，「麥當勞公關處理超好的。」不過，原PO也補充，該間麥當勞位於桃園市中壢區，但並非每一間店都有送，他也相當感謝該間麥當勞副理，「跳完後他們笑的蠻開心的。」
竹中同學飆唱「麥克瘋」超尷尬！結局神反轉變贏家
台灣麥當勞曾於2013年舉辦「麥克瘋擂台賽」，當時只要到門市唱「麥克瘋」歌曲，就能享有大麥克買一送一的優惠。當時就有一名熱愛大麥克的竹中學生，於用餐尖峰時段在櫃檯前飆舞唱跳，沒想到下秒被店員尷尬提醒「同學，不好意思那個活動已經結束囉！」搞笑影片瘋傳全網，甚至榮登Youtube當年度十大影片之一，目前累積觀看次數更達280萬次。
而該名學生當時雖然錯過活動，卻因為有趣的影片爆紅，讓麥當勞特別將台灣獨有的「大麥克金卡」發給該名學生，使他成為全台第一位持有的人。據悉該卡只送不賣，憑卡可免費兌換50個大麥克，還結合儲值功能，麥當勞藉此感謝他對大麥克的熱愛。
麥當勞2024年才復刻「麥克瘋」運動
事實上，台灣麥當勞今年2月底也復刻「麥克瘋」運動，但2024年版本不用唱給店員聽，只要到官方臉書粉專下載5種音效，並進行創作唱出專屬「麥克瘋」主題歌，公開上傳IG就有機會參加抽獎，獲得台灣麥當勞獨家「大麥克麥克風」，但活動已於3月26日結束。