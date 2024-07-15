80萬股民一早就被錢香醒！00919配息今日發放 平均拿7358元
80萬受益人一早就被錢香醒！群益台灣精選高息ETF（00919）第5次配息今（15）日發放，以受益人數及張數來計算，平均每位受益人可以拿到7358元，等於平均每個月有2452元配息收入。據了解，上次配息每位受益人平均每月是2316元息收，本次每月增加136元，成長幅度5.8%。
記者魏妤庭／台北報導
財富管理業者表示，投資人一定不希望賺了利息賠了價差，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一，而非預估或歷史股利。精準的配置高股息股票。同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。
財富管理業者指出，以今年來規模與受益人都具遽增的00919來說，雖然目前仍貼息，不過，從過去四次配息紀錄來看，除了配出滿足投資人的息率，也都次次填息，且今年以來含息報酬率也超過2成，可稱為息利雙收高息ETF。建議投資人可以趁除息後的便宜價格逢低布局中長線息利雙收的投資契機。
觀察00919過去4次除息紀錄，配息金額分別是0.54元、0.54元、0.55元、0.66元，最短2天就填息達陣，最長則是花了53天才完成填息。這次00919配出0.7元新高，不過除息當日受到大盤走跌影響一度貼息，至今尚未填息。今日開盤最高開在25.9元，震盪走跌最後以25.78元作收。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。