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「罷樑」連署查對標準不一？中選會重申：選務一體、依法辦理選務

▲基隆市長謝國樑近日被公民團體發動罷免。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
▲基隆市長謝國樑近日被公民團體發動罷免。（圖／記者葉政勳攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

由於中選會與基隆市選委會對於「罷免基隆市長謝國樑連署書」查對過程中的標準有歧義，基隆市選委會今（15）日上午開會討論。對此，中選會稍早重申「選務一體、依法辦理選務」立場，強調外界指涉中選會介入或干涉等評論，是對法律規定與實務運作未有明瞭所致。

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中選會指出，依《公職選罷法》第7條明文規定，立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣（市）議員及縣（市）長之選舉、罷免，係由中央選舉委員會依法「主管」並「指揮監督」直轄市、縣（市）選委會辦理之，故指揮監督直轄市、縣（市）選委會辦理選舉罷免業務，為中選會法定職責所在，直轄市、縣（市）選委會自有遵照辦理之法定義務，外界或有指涉中選會介入或干涉等評論，是對法律規定與實務運作未有明瞭所致。

中選會續指，有關罷免案連署人名冊是否有偽造情事之查對事宜，中選會一再重申，有關辦理連署人名冊查對，如發現連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，主辦選委會得依《公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法》第16條規定，寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

中選會也說，主辦選舉委員會應本於職權，綜合其他事實認定連署人名冊是否有偽造情事，不能只因為當事人未回復或未於期限內回復查詢單，即作為連署人名冊予以刪除，不僅如此，中選會於辦理公職人員罷免案提議人名冊及連署人名冊查對作業工作人員講習時，亦已向各地選委會人員說明在案；同理，過往如高雄市選委會於辦理高雄市第3屆市長罷免案時，就寄送查詢單及查詢單回復情形之處理，亦依相關法令辦理。

中選會再指，基隆市選委會主委雖由基隆市政府秘書長兼任，現任總幹事則由基隆市政府民政處長兼任，但基隆市選委會依法仍為中選會所屬機關，依法應受中選會指揮監督，遵照法令辦理選務。亦即，基隆市選委會不分專任、兼任人員都必須依法行政且亦應與各地選委會暨相關前例採標準一致之做法，以維選務中立。末連署人名冊均為連署人之個人資料，中選會也請基隆市選委會應依法善盡個人資料保護之責，不得因疏於注意而外洩；並應尊重民主依法辦理選務，不可因差別待遇而有妨礙選舉罷免權行使之情事，以維選務一體。

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