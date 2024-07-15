「00919配息入帳」他一早醒來爽領12.5萬元 曝超狂本金引發熱議
台股ETF受到不少投資人青睞，其中，擁有超過80萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919）今（15）日配發第5次股息，這次每股配息0.7元，有民眾就秀出自己收到的6位數股息截圖，直呼「蠻香的，繼續存股存起來」。文章一出，引發不少網友討論，有網友表示「本多就是贏家」、「我只有零頭而已」。
記者魏妤庭／台北報導
00919第5次配息今日發放，以受益人數及張數來計算，平均每位受益人可以拿到7358元，等於平均每個月有2452元配息收入。若與上次配息相比，每位受益人平均每月是2316元息收，本次每月增加136元，成長幅度5.8%。
有位網友分享自己今天收到125069元的股息，並表示，這是他第3次領00919的股息，笑說「蠻香的，繼續存股起來」。文章曝光後，他還補充自己本金約400萬元。看完讓不少網友直呼「本多就是贏家」、「我只有你的零頭」、「好有錢」、「加油加油我不到你的10/1，我要在加油了」、「這樣平均一個月領到四萬以上 比很多上班族月薪還高了」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。