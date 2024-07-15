日圓換匯變貴見0.2101元 新版現鈔7／17在這些銀行有機會換得到
由於美元走弱，加上日本央行可能趁勢進場干預，日圓兌美元一度反彈回升至157字頭，目前在158元上下震盪。不過，由於新台幣兌美元走貶，日圓換匯也變貴了，今（15）日台灣銀行日圓現鈔賣出價一度升破0.21元，來到0.2101元。至於新版日圓現鈔台灣何時換得到？兆豐銀行、第一銀行、合庫銀行透露，本周三會有新版日圓現鈔到貨，只是數量可能不多，哪些分行可換得到，要視舊鈔庫存多寡而定。
記者顏真真／台北報導
日圓兌美元上周急升，一度升至157.375附近，市場也傳出日本央行順勢進場阻貶，根據《彭博》報導，日本央行進場干預規模約3.5兆日圓、約新台幣7248億。不過，日圓在急升後，目前拉回至158上上震盪。
也由於日圓大幅反彈，新台幣兌美元走弱，今日盤中再貶破32.6元，也使得日圓兌新台幣換匯價也變貴，台銀日圓現鈔賣出價今日盤中一度見0.21元，目前在0.2099元震盪。
至於新版日圓現鈔已在日本發行，台灣何時可以換得到？兆豐銀行、第一銀行、合庫銀行今日都表示，預計周三新版日圓現鈔就會到貨，只是數量可能不多，因此，在分行能否換得到，還無法確定。
第一銀行指出，北、中、南三區部分分行本周三起將會有新版日圓現鈔到貨，至於那些分行可提供兌換？需視其舊版日圓現鈔庫存多寡而定。