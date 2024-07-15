AI用電大爆發！預估2030年用電成長高達13%　經濟部3關鍵滿足需求

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然而，隨著AI新興技術發展活絡，在考量未來AI科技潮將帶動半導體產業擴廠、電動車推動政策等因素下，預估2024至2028年，電力需求年均成長率約為2.5%；AI科技的用電需求估從2023年的24萬瓩增加至2028年的224萬瓩，增加200萬瓩，成長約8倍；其後在AI穩定應用趨勢下，預計2024至2033年的全國電力需求年均成長率約為2.8%；經濟部推估，2030年全台用電量將比現在多出12至13%。
經濟部能源署長游振偉說明，短期內若要達成目標供給，需聚焦在「電源建設和電力機組開發計畫」、「電網與變電所的更新」，以及「建置儲能系統」等3大重點工作，才有辦法滿足未來用電需求。經濟部表示，上述的電力估算是整合經濟部對現有大廠相關資訊的掌握，以及考量與台電申請的重大投資案中的用電量規劃所產生的。
由於經濟部長郭智輝日前透露，初步掌握，2030年以前，待建置的資料中心尚有10座，媒體追問，此次經濟部估算的電力成長中，有將哪些投資計畫納入考量中？游振偉表示，個別廠商的投資計畫由業者親自說明較爲妥當，電力規劃是總體性的安排，未來相關AI資料、數據中心會有幾座很難說得準，但經濟部有所準備，後續都需以滾動檢討處理。