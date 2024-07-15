華航揮軍西雅圖「轉機免走回頭路」　總座看2024是豐收年

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華航在北美市場深耕超過50年，直飛西雅圖後將客運航網觸角擴張至美國西北，總計每周超過40班次往返美加地區，旅客在台灣與美洲之間將有更多的飛行選擇；同時透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，每周共近 400 個班次，便利服務北美往返東南亞及東北亞轉機旅客，滿足越南、菲律賓、印尼、泰國及香港等地經由台灣的中轉需求，鞏固華航航網布局。
高星潢也提到，以CI022班機來看，載客率約9成4，其中就有將近4成到5成旅客是轉機客，西雅圖轉機市場還是相當看好，待8月星宇航空開航西雅圖後，4家航空搶飛西雅圖航線，高星潢評估，機票價格問題還是會由市場供給需求面決定。
去年華航開航布拉格時，高星潢就透露今年將開航西雅圖，接續華航又會揮軍何處 ?高星潢認為，歐洲東西南北點大概已經差不多，再來就是看飛機運能，也許東北角有機會，可以再審慎評估。
業界認為，今年是航空業盛世，高星潢則回應，以前人家說是審慎樂觀，但他覺得是樂觀審慎，要盡快爭取已下訂的飛機，不然樂觀局面稍縱即逝，相信2024年對航空業來說是蠻豐收的年。
台北-西雅圖航線以新世代 A350-900 客機執飛，7月14日來回程航班載客近滿載。華航以星級料理款待旅客，台北出發全艙等旅客可品嚐米其林三星頤宮料理及陳耀訓冠軍麵包。