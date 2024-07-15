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華航揮軍西雅圖「轉機免走回頭路」　總座看2024是豐收年

▲中華航空7月14日起正式開通美國西雅圖航線，為美洲航網再添生力軍。（圖／記者許若茵攝，2024.07.14）
▲中華航空7月14日起正式開通美國西雅圖航線，為美洲航網再添生力軍。（圖／記者許若茵攝，2024.07.14）

記者許若茵／西雅圖報導

中華航空7月14日起正式開通美國西雅圖航線，為美洲航網再添生力軍，總經理高星潢親自搭乘首班台北出發CI022班機，赴西雅圖出席機場慶祝儀式。繼飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等城市，西雅圖成為華航在北美的第六個直飛據點，初期提供每周5班，未來隨新機引進運能提升，朝向增班至每日一班的規模。

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西雅圖機場以灑水儀式迎接華航CI022班機的抵達，同時舉辦慶祝儀式見證西雅圖至台北的CI021班機。高星潢表示，西雅圖航線是華航擴展北美市場的重要里程碑，作為亞洲飛航美國最近的航點，便利接轉超過50個美國內陸主要城市，其中超過八成可當日轉機，進一步促進台美間商務及觀光交流，且西雅圖地理位置優良，到各地轉機都不用走回頭路，時間就是金錢，可以為旅客節省很多時間。

華航在北美市場深耕超過50年，直飛西雅圖後將客運航網觸角擴張至美國西北，總計每周超過40班次往返美加地區，旅客在台灣與美洲之間將有更多的飛行選擇；同時透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，每周共近 400 個班次，便利服務北美往返東南亞及東北亞轉機旅客，滿足越南、菲律賓、印尼、泰國及香港等地經由台灣的中轉需求，鞏固華航航網布局。

高星潢也提到，以CI022班機來看，載客率約9成4，其中就有將近4成到5成旅客是轉機客，西雅圖轉機市場還是相當看好，待8月星宇航空開航西雅圖後，4家航空搶飛西雅圖航線，高星潢評估，機票價格問題還是會由市場供給需求面決定。

去年華航開航布拉格時，高星潢就透露今年將開航西雅圖，接續華航又會揮軍何處 ?高星潢認為，歐洲東西南北點大概已經差不多，再來就是看飛機運能，也許東北角有機會，可以再審慎評估。

業界認為，今年是航空業盛世，高星潢則回應，以前人家說是審慎樂觀，但他覺得是樂觀審慎，要盡快爭取已下訂的飛機，不然樂觀局面稍縱即逝，相信2024年對航空業來說是蠻豐收的年。

台北-西雅圖航線以新世代 A350-900 客機執飛，7月14日來回程航班載客近滿載。華航以星級料理款待旅客，台北出發全艙等旅客可品嚐米其林三星頤宮料理及陳耀訓冠軍麵包。
 

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