人妻高圓圓夏日大解放！深V洋裝上街前後看光光 火辣曲線藏不住
中國大陸女星高圓圓，2014年與台灣資深藝人趙樹海次子趙又廷結婚，婚後育有1女，長年定居在北京的夫妻倆，結婚10年感情依然甜蜜，年初返台還被捕捉到在公園熱吻的幸福畫面。向來穿著保守的高圓圓，今（15）日進行「夏日大解放」，曬出穿著深V性感洋裝的多張美照，立刻登上微博熱搜。
記者黃雅琪／綜合報導
高圓圓今日更新微博，開心寫下：「在盛夏，在青島！」曬出多張街拍美照，照片中的她穿著黑色洋裝，上胸深V設計隱約露出性感事業線，背面直接露到接近腰部位置，超火辣的身材曲線緊貼洋裝一覽無遺！今年44歲的高圓圓、保養有術，一點也不像生過小孩的媽媽。
高圓圓的美照曝光後，立刻登上微博熱搜排行榜，網友們也熱烈討論「夏日美人闖進我心裡」、「女神妳真美！」、「好迷人！我的姊姊」、「圓圓姊永遠的女神」、「圓圓好美，我女神美炸天！」、「好難得看見圓圓姊性感的一面」、「美出高級感，隨便一張都是電影鏡頭既視感。」
高圓圓近日忙於趕拍，劉江執導的現代驚險諜戰劇《安全危機》，5月25日在中國大陸青島舉行開機儀式，本劇集結張魯一、高圓圓、曹炳琨、王曉晨、成泰燊領銜主演。高圓圓接下來還有2部電影《風林火山》、《君子道》要上映，事業與家庭兩方面完善兼顧，成為許多現代女性榜樣。