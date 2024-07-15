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大雷雨轟炸台南市區！「路樹橫倒」砸車　民眾嚇歪：有颱風登陸？

▲今（15）日午後南台灣對流發展旺盛，台南、高雄雷雨狂灌，甚至有路樹倒下，重壓臨停車輛。（圖／台南大小事）
▲今（15）日午後南台灣對流發展旺盛，台南、高雄雷雨狂灌，甚至有路樹倒下，重壓臨停車輛。（圖／台南大小事）

記者張志浩／綜合報導

今（15）日午後南台灣對流發展旺盛！中央氣象署針對台南、高雄等地發布「大雨特報」，一波又一波的對流雲系移入陸地，市區風強雨大宛如颱風過境，和上午炎熱的天氣形成強烈對比，台南市區更是有路樹倒下，重壓臨停車輛，適逢下班時間，請民眾務必留意天氣動態，出門攜帶雨具。

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台南、高雄、屏東、台東等地今天在下午4時左右出現明顯降雨，強烈的對流讓天空顏色驟變，時不時出現閃電和雷聲，隨後劇烈降雨落下，台南民眾也紛紛在網上回報天氣狀況，台南市東區勝利路，勝利國小旁甚至出現路樹橫倒，不只佔據4線車道，還壓到臨停車輛。

人在台南的顏先生向《NOWnews》記者分享，台南市區雨勢變大的時間點大約在下午4時30分，除了降雨外，風勢也相當驚人，一波一波風感覺越來越大，「往天空看上去雨都被吹成斜的，還以為有颱風登陸，家裡陽台的植物也被吹得東倒西歪」。

今天下午，高雄湖內區時雨量達67.5、台南仁德區也有55.5的驚人時雨量，氣象署預報員朱美霖說明，今天受東南風影響，水氣偏多，午後雷陣雨除各地山區外，中南部也有明顯雨勢，週二至週六吹東南風，北台灣偏向西南風，午後雷陣雨集中在各地山區和西半部，其中山區仍有局部大雨發生的機率。

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