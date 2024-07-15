熊貓被Uber併購！外送員「擔憂1事」不敢加入 foodpanda出招了
Uber在5月14日宣布，斥資308億元併購台灣foodpanda，台灣外送雙雄即將成為一家人。消息曝光後，卻讓不少有意加入外送工作的人擔憂「裝備會白買」，導致外送員新人數量減少。對此，foodpanda台灣總經理黃逸華今（15）日也回應，已祭出裝備減免補貼，同步進行線下實體招募會，目前新人數量已經回穩。
記者潘毅／綜合報導
foodpanda今日舉辦「省省吧 叫foodpanda送」促銷活動，在會後受訪時也聊到外界最關注的Uber與熊貓併購案，總經理黃逸華坦言，今年3月確實有跟總部確認過，當時時間點並無洽談合併計畫，後續併購案僅由總公司方去協議討論，也沒讓在地子公司參與討論，強調自己確實不清楚併購一案，也無法預期公平會審查進度與結果，目前工作就是持續維持台灣營運並達成營運目標。
不過併購案宣布後，讓許多會員對未來產生不確定性，有意加入的新人外送員也萌生「花了錢買了配備之後，併購後還能不能用？現在買會不會浪費錢？」等疑慮。
對此，黃逸華也回應，併購案傳出之後的這兩個月間，有密切關注消費者、合作餐廳店家與外送員的相關數據。消費者部分在第一天會員取消訂閱數略有增加，但後續恢復常態，近兩個月訂單數還成長。
而外送員部分，併購案傳出的首周沒什麼波動，但到了二、三周新加入外送員數字下滑，許多外送員會憂心購入裝備後會不會一下就不能用了。對此，公司也已經祭出裝備優惠和減免。黃逸華表示：「其實時間還很長，然後不用擔心裝備用不到。」
此外，foodpanda還啟動已有一段時間沒有舉行的線下實體招募會，因此目前新入外送員的數據已經回穩，「因為有些外送員可能會想面對面詢問，這樣會覺得比較安心，這個實體的招募會也對我們是蠻有幫助的」。