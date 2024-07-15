看好觀光潛力！香港航空進駐台中機場 719開航直飛
台中國際機場全力拚復航！根據交通部統計，台中國際機場今年夏季航班數較去年同期增長81%，為全國機場成長第一名，加上將於7月19日開航的香港航空，累積已有10家國際線航空公司進駐、已開航及將開航的航線達15條，且多以東亞、東南亞城市為主，為中部赴國外短程旅遊的旅客省去舟車勞頓。
記者顏幸如／台中報導
台中市副市長鄭照新今（15）日參加「香港-台中」啟航茶會，感謝香港航空看好台中市場，由於香港航空的加入，目前在台中國際機場營運的國際線航空公司，由9家提升至10家，在市府與中央共同努力下，台中國際機場已開航及將開航的航線更多達15條，他指出台中鍋烤節、爵士音樂節及「Red Bull Showrun」F1賽車展演等活動接力登場，歡迎香港朋友來體驗台中魅力！
香港航空董事長孫劍鋒指出，此次「香港-台中」航線將採A320系列航機，以每日1班營運，讓兩地旅客可直達目的地。觀旅局補充，台中國際機場除原香港快運「香港-台中」每日3班，加上這次香港航空，將增加運能為每日4班，提供旅客更多選擇。
台中國際機場持續開闢航線中，目前已開航及將開航的航線多達15條，包含胡志明市、河內、峴港、富國島、順化、澳門、香港、南京、仁川、釜山、名古屋、東京成田等12條定期化航線，以及馬尼拉、濟州、高松等3條不定期包機航線。其中越旅航空將於9月1日開航「順化-台中」及「峴港-台中」航線，大韓航空將於9月10 日至10月26日再次開航「仁川-台中」航線，其他還有多條航線評估中，盼帶動更多旅客以台中國際機場為門戶暢遊中台灣，促進中部觀光發展。