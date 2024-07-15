週末有颱風生成訊號！全台「悶熱地獄」還沒結束　午後雷陣雨亂炸

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朱美霖表示，明（16）日各地高溫炎熱，大台北及中南部地區有局部攝氏37度以上高溫發生的機率，台灣各地上午晴到多雲，東南部、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨或雷雨，午後西半部及各地山區都有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率。
氣象署也已針對明日共18縣市發布「高溫資訊」，特別提醒新北市為紅色燈號，將連續出現攝氏38度極端高溫，台北市、嘉義市、嘉義縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率。
午後雷雨下不停 週末有颱風生成訊號
朱美霖說明，今（15）日吹東南風，午後雷陣雨集中在山區和台南、高雄市區，預估到週日東南風環境持續，北台灣則是偏西南風，午後雷陣雨以各地山區、西半部為主，較大雨勢則會落在山區，部分波及到平地和市區。
颱風動態上，朱美霖提及，目前南海至菲律賓東方海面處於大低壓帶，上週六（7/13）出現的熱帶性低氣壓因為和陸地接觸，已無望成為颱風，不過週五至週日太平洋高壓會不斷往北移動，給予熱帶系統發展的空間，會不會有颱風出現都還要觀察，但不會排除。
若有颱風或熱帶性低氣壓生成，路徑上因太平洋高壓位置，對台灣不會有直接影響，但是否帶來水氣，導致各地午後雷陣雨的雨勢變得更為劇烈，還是要看屆時環境下和發展，民眾無須過度擔憂，先針對近期的極端高溫和午後雷陣雨做應對才是上策。