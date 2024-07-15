漢堡王、必勝客4折起！foodpanda超狂優惠碼曝光　數量有限趕快搶

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foodpanda在今日記者會上，首度公布「省省吧大調查」數據，這份調查集結1.6萬份消費者的實際使用經驗，公開如何在生活中如何利用外送省時、省力、省錢、省心、省麻煩，問卷中模擬各種真實情境，像是「午餐時間到了，但老闆開會遲遲不放人」、「早上要準備早餐，發現家裡蛋沒了」等，數據發現有43%的人最在意是否可以「省時」，16%人則喜歡省力，15%重視省錢、13%最省心、13%則是省麻煩，需求相當多元。
foodpanda台灣總經理黃逸華也透露，foodpanda平均每月幫使用者省下高達9億分鐘，大約是1818年的時間；「省力」部分，統計1年間為消費者省下親自扛169萬公斤食物的重量，約是338 隻大象的重量。
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foodpanda 也表示，除了目前已經有的週三 pandapro 超級會員日，享知名店家如拉亞漢堡、Mister Donut等，皆享 7 折優惠外，週四更加碼開放漢堡王、必勝客、海底撈、KitchenNow 全品項 4 折起優惠，只要輸入優惠碼【七月週四四折】（每人限用一次，數量有限兌完為止），即享消費滿 $329 方可折抵 $135，有效日期到7月31日。
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