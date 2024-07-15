火鍋「最大遺珠品牌」公開！459元老饕飽到吐：水準不輸涮乃葉的

漢堡王、必勝客4折起！foodpanda超狂優惠碼曝光　數量有限趕快搶

▲今（15）日foodpanda公布了超狂優惠碼，漢堡王、必勝客等知名品牌一路到7月31日前都能爽爽吃。。（圖／記者陳明安攝）
▲今（15）日foodpanda公布了超狂優惠碼，漢堡王、必勝客等知名品牌一路到7月31日前都能爽爽吃。。（圖／記者陳明安攝）

記者潘毅／綜合報導

外送平台已經融入許多人的日常生活當中，但多數人最看重哪項優點呢？今（15）日foodpanda 首度公開「省省吧大調查」數據，發現台灣消費者最重視「省時」這項優點，同時還公布了超狂優惠碼，漢堡王、必勝客等知名品牌一路到7月31日前都能爽爽吃。

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foodpanda 找來林柏宏與 9m88 擔任品牌好友。（圖／foodpanda提供）
foodpanda 找來林柏宏與 9m88 擔任品牌好友。（圖／foodpanda提供）
台灣人用外送平台最重視什麼？「省省吧大調查」首度大公開

foodpanda在今日記者會上，首度公布「省省吧大調查」數據，這份調查集結1.6萬份消費者的實際使用經驗，公開如何在生活中如何利用外送省時、省力、省錢、省心、省麻煩，問卷中模擬各種真實情境，像是「午餐時間到了，但老闆開會遲遲不放人」、「早上要準備早餐，發現家裡蛋沒了」等，數據發現有43%的人最在意是否可以「省時」，16%人則喜歡省力，15%重視省錢、13%最省心、13%則是省麻煩，需求相當多元。

foodpanda台灣總經理黃逸華也透露，foodpanda平均每月幫使用者省下高達9億分鐘，大約是1818年的時間；「省力」部分，統計1年間為消費者省下親自扛169萬公斤食物的重量，約是338 隻大象的重量。

點外送也能省錢！foodpanda7月限量超狂優惠碼趕快搶

foodpanda 也表示，除了目前已經有的週三 pandapro 超級會員日，享知名店家如拉亞漢堡、Mister Donut等，皆享 7 折優惠外，週四更加碼開放漢堡王、必勝客、海底撈、KitchenNow 全品項 4 折起優惠，只要輸入優惠碼【七月週四四折】每人限用一次，數量有限兌完為止），即享消費滿 $329 方可折抵 $135，有效日期到7月31日。

除了上述折扣之外，生鮮雜貨專區則享有線上線下一樣省的 82 折優惠，隨時補貨超方便。

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