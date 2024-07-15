30歲年輕人現金買信義區豪宅！謝金河：靠賣輝達股票直接獲利2億
今（2024）年可說是AI元年，輝達掀起的AI旋風，更是吸引股民爭相投資，也使輝達股價一飛沖天，甚至一度躍上全球市值最高企業。財信傳媒董事長謝金河在臉書上爆料，有個朋友的兒子，買輝達股票成本每股5美元，而且進場時，輝達股票尚未分拆，讓他才30歲就已經有數億台幣的身價，更強調該名朋友兒子在科技公司上班且未婚。還有朋友兒子，也是30歲出頭，從美國回台參加COMPUTEX時，賣掉輝達股票獲利2億多，直接用現金在信義區買套豪宅，讓謝忍不住大嘆「不要小看台灣的年輕人」。
記者魏妤庭／台北報導
謝金河在臉書以「不要小看台灣年輕人！輝達背後還有戲」為題PO文表示，今年5月輝達執行長黃仁勳來台，掀起一陣旋風。最值得一提的，當然是他在台大演講2小時，讓許多阿公、阿嬤即便聽不懂AI，也仍努力想聽懂黃仁勳在說什麼，「這是一堂很珍貴的AI課」。甚至還在高鐵車廂看到有年紀的先生，拿放大鏡仔細看黃仁勳演講時背板後面的公司名稱，告訴鄰座朋友說「仔細看，這些看板上的公司股價都飆漲」。
除了AI讓全民關注外，謝金河還以身邊朋友為例表示，他朋友兒子手上有輝達股票，還在讀書的時候就買，而且成本只有5美元。該朋友兒子今（2024）年才30歲。其手上的輝達股票，經過多年分拆，加上股價大漲，身價直上數億台幣。另一個朋友的兒子也是30歲出頭，從美國回台參加COMPUTEX，賣掉輝達股票直接獲利2億多，用現金在信義區買了一套豪宅。
謝金河表示，這次輝達市值超過3兆美元，其實台灣年輕人投資美股很多，很多人手上都有輝達股票。他說，有位資深電子業界朋友告訴他，台灣那些PC或NB老闆，長期與黃仁勳打交道，私人投資公司或本人身上都握有很多輝達股票。這次輝達市值膨脹10倍，除了黃仁勳的家族外，台灣的電子業老闆、國外留學或是科技公司上班的年輕人，都是輝達的贏家。
※【NOWnews 今日新聞
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