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AI人才從校園紮根　吳立森與學生一同體驗AI機器人營隊

▲高市府教育局長吳立森特別到場與學生們一起體驗寫程式與操控機器人，鼓勵學生持續投入AI學習與使用，讓AI人才從校園紮根。（圖／高市府教育局提供）
▲高市府教育局長吳立森特別到場與學生們一起體驗寫程式與操控機器人，鼓勵學生持續投入AI學習與使用，讓AI人才從校園紮根。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

路竹區一甲國中暑期針對鄰近國小學生開辦「AI機器人營隊」，吸引鄰近蔡文、大社國小學生參加，高市府教育局長吳立森今(15)日特別到場，與學生們一起體驗寫程式與操控機器人，鼓勵學生持續投入AI學習與使用，讓AI人才從校園紮根。

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一甲國中暑期AI機器人營隊，從7月8日至17日提供近20個名額，由於AI技術在全世發燒，國小學生報名秒殺；課程包括學習機器人程式撰寫、操控技巧、程式教學與電腦修復技術、網路相關知識等。

▲路竹區一甲國中暑期針對鄰近國小學生開辦「AI機器人營隊」。（圖／高市府教育局提供）
▲路竹區一甲國中暑期針對鄰近國小學生開辦「AI機器人營隊」。（圖／高市府教育局提供）
吳立森上午到營隊，瞭解學生參與AI機器人課程，也與學生們體驗指令的建置開始，一直到操作AI機器人，以及自走車有不同功能的表現。他給予所有參與同學肯定，表示同學們在營隊課程結束後，持續學習與「終身學習」，才是未來最核心的教育概念。

一甲國中校長李文欽說，AI成為世界潮流，未來需要的AI人才，不只侷限在懂研發、寫程式，更要能利用AI技術在各領域應用。

營隊指導教師顏有宏說，一甲國中針對鄰近國小學生舉行AI機器人課程，今年是第2年，同時往高階課程來學習。課程中主要仍透過Scratch與程式來驅動機器人或自走車。雖然AI部分僅是基礎，但只要具備概念，理解機器人、機器車是如何被AI人工智慧所驅動，有助於相關領域的學習。

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