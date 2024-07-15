AI人才從校園紮根 吳立森與學生一同體驗AI機器人營隊
路竹區一甲國中暑期針對鄰近國小學生開辦「AI機器人營隊」，吸引鄰近蔡文、大社國小學生參加，高市府教育局長吳立森今(15)日特別到場，與學生們一起體驗寫程式與操控機器人，鼓勵學生持續投入AI學習與使用，讓AI人才從校園紮根。
記者陳美嘉／高雄報導
一甲國中暑期AI機器人營隊，從7月8日至17日提供近20個名額，由於AI技術在全世發燒，國小學生報名秒殺；課程包括學習機器人程式撰寫、操控技巧、程式教學與電腦修復技術、網路相關知識等。
吳立森上午到營隊，瞭解學生參與AI機器人課程，也與學生們體驗指令的建置開始，一直到操作AI機器人，以及自走車有不同功能的表現。他給予所有參與同學肯定，表示同學們在營隊課程結束後，持續學習與「終身學習」，才是未來最核心的教育概念。
一甲國中校長李文欽說，AI成為世界潮流，未來需要的AI人才，不只侷限在懂研發、寫程式，更要能利用AI技術在各領域應用。
營隊指導教師顏有宏說，一甲國中針對鄰近國小學生舉行AI機器人課程，今年是第2年，同時往高階課程來學習。課程中主要仍透過Scratch與程式來驅動機器人或自走車。雖然AI部分僅是基礎，但只要具備概念，理解機器人、機器車是如何被AI人工智慧所驅動，有助於相關領域的學習。