血肉果汁機助陣！桃園「鐵玫瑰熱音賞」倒數　決賽名單曝光

金曲樂團「血肉果汁機」則擔任9月22日決賽表演嘉賓，近期都在忙於準備7月27日台北流行音樂中心的「建宮蓋廟演唱會」，將與團員火力全開。他們表示，與桃園算是頗有淵源，原來是因為很多錄音案子都在桃園Bro Time Studio進行，認真錄音的最大犒賞就是美食了，興仁花園夜市和旺得福麻辣野菇蟹肉燉飯就是基本標配。吉他手Zero劉宗霖也說，以往參與鐵玫瑰都是去演出，很期待這次擔任評審角色，能看見、聽見更多其他樂團的表現，並鼓勵入圍團隊：「基本功夫作足，演出當天就只要享受舞台享受當下吧！」
2024桃園鐵玫瑰熱音賞校園組決賽入圍名單，包括4 PAC、Balance 悖論式、POSITIVE 正向樂團、夕日、禾山、尼谷町、東部壞男孩 Bad Boy From East、津々 Shin Shin、梁河懸、鯊魚煙囪；社會組決賽入圍名單，包括DonSir、Lane 140.、LifeHaze 生活黑、MAX'N、VIBER 氣氛人、Wavy、沈默紳士、郭子恆 & Sujong Park、黃老三、潘潘潘博均。複賽評則是資深樂評袁永興、血肉果汁機吉他手Zero劉宗霖、華風數位總經理Tower陶逸群、Vast & Hazy成員林易祺、TRASH樂團吉他手兼團長林頤原。