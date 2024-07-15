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血肉果汁機助陣！桃園「鐵玫瑰熱音賞」倒數　決賽名單曝光

▲2024桃園鐵玫瑰熱音賞決賽入圍名單曝光，總共有268組，血肉果汁機也將擔任演出嘉賓助陣。（圖／新視紀整合行銷提供）
▲2024桃園鐵玫瑰熱音賞決賽入圍名單曝光，總共有268組，血肉果汁機也將擔任演出嘉賓助陣。（圖／新視紀整合行銷提供）

記者朱祖儀／綜合報導

2024桃園鐵玫瑰熱音賞吸引268組音樂團隊報名，除了全台各地的優秀作品，更有來自香港、澳門、日本、中國、馬來西亞、韓國、加拿大、俄羅斯等地的音樂人才報名參賽，再創報名佳績，海量的優秀創作、高張力評選過程，日前已選出各組20強決賽入圍名單，決賽將於9月21日（校園組）、9月22日（社會組）下午4點於桃園陽光劇場開賽，人氣樂團血肉果汁機、芒果醬也將擔任演出嘉賓。

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人氣樂團「芒果醬」擔任9月21日決賽表演嘉賓，最近正在忙著製作新作品的他們，信心滿滿表示：「一定會超好聽，請期待！」而他們對於桃園的印象是「飛機、鐵玫瑰以及傳牧捨燒肉飯」，尤其燒肉飯是主唱佐治在大學時期的最愛，每次回桃園演出都要吃，沒吃到會很失望。他們還笑說：「大學的時候都有報名過鐵玫瑰熱音賞，可是好像都沒上哈哈哈。」相信能上鐵玫瑰的一定都是很棒的樂團，他們也藉此鼓勵決賽入圍團隊：「不要覺得在比賽，好好享受舞台！」

金曲樂團「血肉果汁機」則擔任9月22日決賽表演嘉賓，近期都在忙於準備7月27日台北流行音樂中心的「建宮蓋廟演唱會」，將與團員火力全開。他們表示，與桃園算是頗有淵源，原來是因為很多錄音案子都在桃園Bro Time Studio進行，認真錄音的最大犒賞就是美食了，興仁花園夜市和旺得福麻辣野菇蟹肉燉飯就是基本標配。吉他手Zero劉宗霖也說，以往參與鐵玫瑰都是去演出，很期待這次擔任評審角色，能看見、聽見更多其他樂團的表現，並鼓勵入圍團隊：「基本功夫作足，演出當天就只要享受舞台享受當下吧！」

▲《2024桃園鐵玫瑰熱音賞》吸引268組音樂團隊報名。（圖／新視紀整合行銷提供）
▲血肉果汁機是9月22日決賽的表演嘉賓，他們近來正忙著準備7月底的演唱會。（圖／新視紀整合行銷提供）
2024桃園鐵玫瑰熱音賞校園組決賽入圍名單，包括4 PAC、Balance 悖論式、POSITIVE 正向樂團、夕日、禾山、尼谷町、東部壞男孩 Bad Boy From East、津々 Shin Shin、梁河懸、鯊魚煙囪；社會組決賽入圍名單，包括DonSir、Lane 140.、LifeHaze 生活黑、MAX'N、VIBER 氣氛人、Wavy、沈默紳士、郭子恆 & Sujong Park、黃老三、潘潘潘博均。複賽評則是資深樂評袁永興、血肉果汁機吉他手Zero劉宗霖、華風數位總經理Tower陶逸群、Vast & Hazy成員林易祺、TRASH樂團吉他手兼團長林頤原。

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