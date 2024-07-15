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打造永續典範　高雄洲際酒店分享ESG綠色承諾與成就

▲高雄洲際酒店舉行「ESG綠色承諾與成就」分享會。（圖／記者陳美嘉攝，2024.07.15）
▲高雄洲際酒店舉行「ESG綠色承諾與成就」分享會。（圖／記者陳美嘉攝，2024.07.15）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄洲際酒店今(15)日舉行「ESG綠色承諾與成就」分享會，會中分享酒店一系列的環保舉措，也宣佈酒店已獲得 IHG Green Engage 綠色環保參與計劃的第一級標章、金級環保旅館標章和 SEEDS 大地義式餐廳綠食先行獎。此外，全館獲得清真認證，並在今年9月即將成為全高雄第 1 間、全台第 3 間取得碳足跡標籤認證的酒店。

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總經理羅嘉麒在致詞中表示，高雄洲際酒店從籌備以來一直致力於環保和可持續發展。希望通過這些新舉措，不僅減少對環境的負面影響，還能為客人提供更好的住宿體驗。此外，酒店的環保措施還能對社會產生積極的影響，例如減少浪費、促進本地經濟和創造綠色就業機會。作為行業的領導者，也希望帶動同業共同為社會的永續發展做出貢獻。

▲高雄洲際酒店舉行「ESG綠色承諾與成就」分享會，會中分享酒店一系列的環保舉措及成就。（圖／記者陳美嘉攝，2024.07.15）
▲高雄洲際酒店舉行「ESG綠色承諾與成就」分享會，會中分享酒店一系列的環保舉措及成就。（圖／記者陳美嘉攝，2024.07.15）
高市府觀光局副局長孫春良表示，很高興看到高雄洲際酒店在執行 ESG方面措施的前瞻性，非常期待這些舉措能夠為高雄市樹立一個良好的榜樣。

高雄洲際酒店推動的「ESG綠色承諾與成就」，一系列的環保舉措包含「節能科技的應用」在客房中引入了先進的中控系統，結合智能和人工偵測技術，在一年四季針對不同季節進行最舒適的溫度調節。公共區域的智能調光系統根據自然光線自動調整燈光亮度。

▲高雄洲際酒店每間客房都配有獨立的濾水系統，此外，還提供天然楠竹製成的環保瓶，鼓勵客人減少塑料廢棄物。（圖／記者陳美嘉攝，2024.07.15）
▲高雄洲際酒店每間客房都配有獨立的濾水系統，此外，還提供天然楠竹製成的環保瓶，鼓勵客人減少塑料廢棄物。（圖／記者陳美嘉攝，2024.07.15）
「零廢棄的食物處理系統」自開業以來已添購智能廚餘回收系統，通過先進的發酵技術，將廚餘轉化為有機肥料，回饋給當地農民。每年，這項技術可減少數十噸的廚餘，同時也支持當地農業的可持續發展。「推動本地採購，減少碳足跡」高雄洲際酒店堅持使用本地新鮮食材，保證食物的新鮮度和品質，同時大大減少了運輸過程中的碳排 放。這項舉措每年可省下數千公里的運輸距離。

「安全乾淨的飲用水與楠竹環保杯」高雄洲際酒店指出，每週提供的瓶裝水數量超過 400 瓶，只要約 1.2 個月就能疊起一座台北 101 的高度。因此，自今年6 月1日起，酒店不再提供瓶裝水，而是每間客房都配有獨立的濾水系統，此外，還提供天然楠竹製成的環保瓶，鼓勵客人減少塑料廢棄物。還有「環保的客房備品」、「無紙化語音系統」等。將節能科技、綠色資源、可持續產品和社會參與融入經營，為客人帶來難忘的體驗。

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