王淨、許光漢合體《正港分局》！兩人再度互槓開罵「見面就打架」
現象級大作《關於我和鬼變成家人的那件事》（簡稱：《鬼家人》）在去年席捲全台，才剛上線Netflix就收穫海內外觀眾喜愛，今（15）日團隊宣布衍生影集《正港分局》，攜手原班人馬《正港分局》隊員許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐，聯手打造前所未見的犯罪推理喜劇！該片將於8月22日在Netflix獨家上線全集6集，王淨還搶先透露自己與許光漢在影集中的火藥味更濃，常常一見面就打架，許光漢笑著回想兩人互罵的場景：「那場戲罵她的台詞真的很難聽，後來回想起來還真有點嚇到！」
記者施以慧／綜合報導
相隔兩年再度回歸《鬼家人》宇宙，許光漢在劇中詮釋鋼鐵直男刑警吳明翰，恥度再升級，開心表示：「儘管這是一部衍生的影集作品，但感覺更像是一個同學會，大家再次聚在一起，合作默契也都變得很好了！真的蠻開心可以再來一起玩。」他也透露吳明翰將在影集中展現更多不同的樣貌，請觀眾拭目以待。
影集中吳明翰（許光漢飾）的死對頭警花林子晴（王淨飾）也強勢回歸正港小隊，王淨坦言：「真的是『不敢相信』！《正港分局》的所有台詞都更荒謬、更無厘頭，最痛苦的時候莫非是要忍著不笑場。雖然可能會有人想說林子晴在電影結尾不是背叛大家的內鬼嗎？但她其實只是為了要幫被毒販害死的媽媽報仇，雖然正港小隊員們看起來都兩光兩光的，但卻也給了一直以來流落街頭的林子晴一個歸屬！」
對於林柏宏此次未回歸衍生影集的真正原因，導演程偉豪則坦言：「因在電影中毛毛已經透過吳明翰幫他完成心願，不但找到開車撞他的真兇、也和毛爸解開心結，才會化為光點離開，這是我們創作角色時所能想到對毛毛來說最圓滿的結局了。」