潛伏結核感染風險「1族群」比常人高1倍！疾管署：免費檢驗、給藥

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疾管署副署長曾淑慧表示，LTBI是人體感染結核菌尚未發病成結核病的狀態，沒有症狀也還不會傳染，而結核病潛伏期長達終生。有研究顯示，LTBI檢驗陽性者接受治療，有高達9成以上的保護力，避免發病成為結核病。因此，世界衛生組織全球結核病防治策略，強調持續透過治療潛伏結核感染者，才能加速降低結核病發生率。
台灣結核病發生率由2005年每10萬人口73人（16472人），逐年下降到2023年的每10萬人口28人（6584人）。為了加速達成2035年消除結核目標，自2008年起推動LTBI檢驗與治療計畫，由結核病接觸者優先執行，並從2017年逐步擴大推動到山地原鄉、長照機構住民與工作人員、矯正機關收容人與工作人員、來自結核病高負擔國家的新住民以及風險較高的共病族群，包含愛滋感染者、洗腎病人、慢性阻塞性肺病、免疫不佳者等。
曾淑慧說，初步已經看到成效，2023年約有近1.2萬人接受LTBI治療，依發病率1成估算，已經有效避免1100人結核病發病。因此，今年決定大步擴展，為因藥癮而接受替代治療者提供LTBI檢驗與治療服務。若檢驗陽性者，可在接受藥癮的替代治療時同步接受LTBI治療，每週給藥一次，平均療程約3個月，即有高達9成以上的保護力，避免發病成為結核病，傳染他人。
莊人祥則強調，過去國內曾有一波藥癮愛滋疫情，當時南投醫院及草屯療養院也曾積極參與藥癮愛滋減害計畫，為成功控制藥癮愛滋疫情付出心力，現在則是為2035年消除結核共同努力，成為跨院際、跨科別、跨醫療與公衛的新合作模式，若成效良好，將進一步擴大至其他醫院。