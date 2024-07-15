苦累別往心裡吞！衛福部專線供「情緒支持」　避長照悲歌重演

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衛福部設置「0800-50-7272家庭照顧者關懷專線」，免費提供家庭照顧者諮詢、會談服務，另外截至今年6月，全國22縣市設置131個家庭照顧者支持服務據點，均由受過專業訓練家照專員，針對家庭照顧者的需求，提供必要的支持服務，如照顧計畫諮詢、到宅照顧技巧指導、支持團體、轉介心理協談等服務，協助家庭照顧者減輕照顧壓力。
另外，衛福部為了擴大長照與身障家庭照顧者支持服務效益，今年度辦理「長照與身障家照據點共融試辦計畫」，提供長照、身心障礙者及精神病人之家庭照顧者支持服務，預計布建37處共融據點。
根據去年統計資料顯示，「0800-50-7272家庭照顧者關懷專線」有27%來電諮詢「情緒支持」問題，占比最高，其次則是照顧資源的21.7%，以及照顧需求的19.9%等問題。
其中「情緒支持」問題，又以「傾訴照顧壓力，包括焦慮、憂鬱、無力、疲倦、憤怒等占比42.4%最多，其次則是「與被照顧者溝通困難」的21.8%，以及「與其他家人溝通困境」的19.2%，顯示家庭照顧問題的複雜與情感糾結。
衛福部提醒，除了政府專業人員，希望親友或鄰里能夠提高警覺、給予支持，並且希望家庭照顧者能自覺自助，遵循「長照平安五守則」，包括備好1966照顧救生圈、找到照顧替手、有人傾訴、每天至少15分鐘留給自己、訂定安心交接計畫，減少自身壓力與困境。
另外，記者會上首映的廣告片是由金獎創意團隊製作，導演李人豪也是家庭照顧者，他因觀察發現許多家庭照顧者多半「苦往肚裡吞」，因此就以「打不出的那通電話」作為創意發想，邀請素人入鏡，詢問平常生活上遇到難題會找誰訴苦、商量？然而他們遇到長照問題，卻不知道該打電話給誰。
李人豪表示，希望這支廣告讓照顧者知道「把苦說出來」有助心理健康，也希望大眾理解家庭照顧者的需要並且伸出援手。