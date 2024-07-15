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中秋月餅玩創意！餅殼內餡自由組合、跨國攜手再創經典費南雪

▲晶英國際行館今年中秋大玩創意，結合中、日兩種應時應景的點心，由甜點與烘焙主廚共同研發，推出純手工自製的「最中．明月」佳節禮盒。（圖／晶英國際行館提供）
▲晶英國際行館今年中秋大玩創意，結合中、日兩種應時應景的點心，由甜點與烘焙主廚共同研發，推出純手工自製的「最中．明月」佳節禮盒。（圖／晶英國際行館提供）

記者陳美嘉／高雄報導

今年中秋月餅大玩創意，晶英國際行館結合中式月餅與日式最中餅推出「最中．明月」中秋月餅雙層禮盒，雙口味最中內餡，可以自由填入多彩的最中餅殼內，增加佳節團聚的趣味。高雄洲際酒店攜手知名糕點品牌一之鄉獻上「港灣月途線」主題中秋月餅禮盒。米其林綠星主廚簡天才率領旗下烘焙坊，推出多款中秋禮盒，包含波蘿蛋黃酥、奶皇流心酥，以及去年與日本甜點國寶大師「小山進」聯名跨國力作「小山進費南雪禮盒」等。

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▲雙口味最中內餡以代表相思的紅豆為引，享用時可以選擇喜好的內餡與顏色靚麗的餅殼自由組合。（圖／晶英國際行館提供）
▲雙口味最中內餡以代表相思的紅豆為引，享用時可以選擇喜好的內餡與顏色靚麗的餅殼自由組合。（圖／晶英國際行館提供）
晶英國際行館今年中秋大玩創意，結合中、日兩種應時應景的點心，由甜點與烘焙主廚共同研發，推出純手工自製的「最中．明月」佳節禮盒。雙口味最中內餡以代表相思的紅豆為引，分別搭配「日本森田園利休抹茶」與「西京白味增」，享用時可以選擇喜好的內餡與顏色靚麗的餅殼自由組合。禮盒上層內含「明月奶黃酥」、「紅豆松子」兩種中式經典口味月餅。禮盒設計靈感來自御盟集團創辦人邵永添的畫作，寄寓收到禮盒的人可以有畫作般多彩的人生。8月11日前訂購，可享早鳥優惠。

▲高雄洲際酒店攜手知名糕點品牌一之鄉獻上「港灣月途線」主題中秋月餅禮盒。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店攜手知名糕點品牌一之鄉獻上「港灣月途線」主題中秋月餅禮盒。（圖／高雄洲際酒店提供）
高雄洲際酒店推出「港灣月途線」主題兩款中秋月餅禮盒。經典版「港灣月光物語」禮盒內含椰奶斑斕月餅 、奶皇流心月餅、黑糖麻糬鐵觀音月餅、XO酒香奶皇月餅、八寶擂茶月餅、洲際永續收納盒。奢華版「港灣旅人行囊」禮盒內精選的月餅與福爾摩沙紅玉烏龍氣泡飲，在夜色中共舞，內含奶皇流心月餅、黑糖麻糬鐵觀音月餅、XO酒香奶皇月餅、紅心芭樂檸檬月餅、福爾摩沙紅玉烏龍氣泡飲、洲際永續收納盒。

除精緻中秋禮盒之外，高雄洲際酒店驚喜推出獨家抽獎活動。掃描盒內 QR Code ，除了人人有獎餐飲 85 折優惠折扣碼外，另還包含抽獎代碼，有機會可贏得總統套房住宿一晚，附加經典全自助式早餐至多四客及精選香檳一瓶等諸多好禮。抽獎將於 9 月 18 日於高雄洲際酒店官方 Facebook 開獎。

▲簡天才將「小山進」大師擅長的甜點技藝結合法式料理手法，聯名推出話題鉅作「小山進費南雪禮盒」。（圖／LA ONE 烘焙坊提供）
▲簡天才將「小山進」大師擅長的甜點技藝結合法式料理手法，聯名推出話題鉅作「小山進費南雪禮盒」。（圖／LA ONE 烘焙坊提供）
LA ONE熱銷款「鹽之花波蘿蛋黃酥」，顛覆傳統油酥皮，改以法國 T55 小麥粉製成香酥菠蘿餅皮，包裹美味靈魂「鹹蛋仁」與奶油紅豆餡，最後神來一筆撒上法國鹽之花提味，多層次美味整顆迸發。

觀察到臺灣人對港點的熱愛，LA ONE 烘焙坊今年中秋重現香港傳奇「奶皇流心酥」。這款「鹽之花奶皇流心酥」特別講究皮餡的黃金比例，並經二次爐火烤焙，造就皮酥、餡香潤，中心宛如熔岩流沙的多層次口感。外皮撒上法國海鹽，甜鹹交錯，風味更顯醇厚。

LA ONE 烘焙坊系出法餐名門，暢銷禮盒中，最經典屬「費南雪」。2022 年簡天才師傅特別飛往日本兵庫縣會見國寶「小山進」大師，並將對方擅長的甜點技藝結合法式料理手法，聯名推出話題鉅作「小山進費南雪禮盒」。小山進甜點以濕潤、蓬鬆的口感見長，手法風格鮮明，被媒體譽為「小山流」。此次二人合作，完全翻轉法式傳統費南雪外表酥脆的口感，攜手開發出三款風格獨具的費南雪，包含「大地時蔬」、「荔枝巧克力」以及宛如綠寶石的「抹茶口味」。若是喜愛傳統費南雪口感，LA ONE 烘焙坊也提供鳳梨口味、鹹蛋黃口味等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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