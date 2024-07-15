中秋月餅玩創意！餅殼內餡自由組合、跨國攜手再創經典費南雪

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高雄洲際酒店推出「港灣月途線」主題兩款中秋月餅禮盒。經典版「港灣月光物語」禮盒內含椰奶斑斕月餅 、奶皇流心月餅、黑糖麻糬鐵觀音月餅、XO酒香奶皇月餅、八寶擂茶月餅、洲際永續收納盒。奢華版「港灣旅人行囊」禮盒內精選的月餅與福爾摩沙紅玉烏龍氣泡飲，在夜色中共舞，內含奶皇流心月餅、黑糖麻糬鐵觀音月餅、XO酒香奶皇月餅、紅心芭樂檸檬月餅、福爾摩沙紅玉烏龍氣泡飲、洲際永續收納盒。
除精緻中秋禮盒之外，高雄洲際酒店驚喜推出獨家抽獎活動。掃描盒內 QR Code ，除了人人有獎餐飲 85 折優惠折扣碼外，另還包含抽獎代碼，有機會可贏得總統套房住宿一晚，附加經典全自助式早餐至多四客及精選香檳一瓶等諸多好禮。抽獎將於 9 月 18 日於高雄洲際酒店官方 Facebook 開獎。
LA ONE熱銷款「鹽之花波蘿蛋黃酥」，顛覆傳統油酥皮，改以法國 T55 小麥粉製成香酥菠蘿餅皮，包裹美味靈魂「鹹蛋仁」與奶油紅豆餡，最後神來一筆撒上法國鹽之花提味，多層次美味整顆迸發。
觀察到臺灣人對港點的熱愛，LA ONE 烘焙坊今年中秋重現香港傳奇「奶皇流心酥」。這款「鹽之花奶皇流心酥」特別講究皮餡的黃金比例，並經二次爐火烤焙，造就皮酥、餡香潤，中心宛如熔岩流沙的多層次口感。外皮撒上法國海鹽，甜鹹交錯，風味更顯醇厚。
LA ONE 烘焙坊系出法餐名門，暢銷禮盒中，最經典屬「費南雪」。2022 年簡天才師傅特別飛往日本兵庫縣會見國寶「小山進」大師，並將對方擅長的甜點技藝結合法式料理手法，聯名推出話題鉅作「小山進費南雪禮盒」。小山進甜點以濕潤、蓬鬆的口感見長，手法風格鮮明，被媒體譽為「小山流」。此次二人合作，完全翻轉法式傳統費南雪外表酥脆的口感，攜手開發出三款風格獨具的費南雪，包含「大地時蔬」、「荔枝巧克力」以及宛如綠寶石的「抹茶口味」。若是喜愛傳統費南雪口感，LA ONE 烘焙坊也提供鳳梨口味、鹹蛋黃口味等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！