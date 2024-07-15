美股開盤「川普概念股」狂飆！川普媒體漲30% 特斯拉也吃到豆腐
美國前總統川普13日在賓州造勢場合遭到槍擊，儘管右耳流血，仍站起身握緊拳頭振臂高喊「戰鬥」，讓共和黨氣勢頓時爆棚，川普選情被極度看好，連帶影響全球市場。今(15)日美股開盤，川普概念股全面上揚，自家媒體川普媒體科技集團（DJT）飆漲約33%，電動車大廠特斯拉也猛漲6%。
國際中心顏得智／綜合報導
美股四大指數15日早盤全面上漲，截止至美東時間15日11時30分，道瓊工業指數上漲300點，指數來到40300點，漲幅0.75%；那斯達克指數上漲237點，漲幅1.29%；標普500指數上漲50點，漲幅0.90%；費城半導體指數上漲76.87點，漲幅1.33%。
其中，川普概念股漲勢特別猛烈，川普自媒體川普媒體科技集團股價火箭升空，從前個交易日收盤的31美元，跳空上漲至今日開盤46美元，後稍回跌至40美元上下；特斯拉則受惠於創辦人馬斯克不斷表達力挺川普的立場，早盤上漲近6%。
另一方面，美股加密貨幣概念股也呈現迅猛漲勢，加密貨幣交易所Coinbase上漲11%；比特幣挖礦公司Riot Platforms漲幅達7%；開採加密貨幣服務的Marathon Digital(MARA.O) 漲幅約10%。