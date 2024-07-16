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川普躲暗殺、Fed主席放鴿！美股主要指數齊漲　道瓊創歷史新高

▲受到川普躲過暗殺、Fed主席放鴿等影響，美股主要指數週一普遍收漲，道瓊工業指數更突破歷史收盤紀錄。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到川普躲過暗殺、Fed主席放鴿等影響，美股主要指數週一普遍收漲，道瓊工業指數更突破歷史收盤紀錄。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）遇刺、驚險躲過一劫，刺激今年美國大選選情更加明朗，加上聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，不會等到通膨降至2%才降息，美股主要指數週一普遍收漲，其中道瓊工業指數更突破歷史收盤紀錄。

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綜合《CNBC》等外媒報導，CFRA Research首席投資策略師史托瓦（Sam Stovall）指出，川普在暗殺事件中只受輕傷，將激勵市場保持其勢頭。

▲美國前總統川普遭槍擊，被隨扈送走之前，高舉右手向現場民眾振臂高呼，美聯社攝影師武奇(Evan Vucci)捕獲這一歷史級別鏡頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普遭槍擊，被隨扈送走之前，高舉右手向現場民眾振臂高呼，美聯社攝影師武奇(Evan Vucci)捕獲這一歷史級別鏡頭。（圖／美聯社／達志影像）
另一方面，Fed主席鮑爾也聲稱，最近3份通膨數據「相當不錯」，打擊通膨的進展，確實增強了聯邦公開市場委員會（FOMC）對通膨將朝著目標2%前進的信心。

雖然鮑爾沒有針對任何具體的貨幣政策做說明，只說如果聯準會等到通膨確實落到2%才降息，就會「等待太久」，但也被視為是在釋放積極訊號。

▲美國聯準會主席鮑爾預計將在美東時間1日下午2點半發表談話。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會主席鮑爾聲稱，如果等到通膨確實落到2%才降息，就會「等待太久」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
15日收盤，美股道瓊指數上漲210.82點，或0.53%，收40211.72 點；那斯達克指數上漲74.12點，或0.4%，收18472.57點；標普500指數上漲15.87點，或0.28%，收5631.22點；費城半導體指數上漲2.51點，或0.04%，收5777.71點。道指、標指都在盤中觸及新高，而前者也創下了歷史收盤紀錄。

個股市場方面，川普在暗殺行動中倖存，令11月大選的不確定性降低，川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group）股價噴漲逾30%；而被視為川普所支持的加密貨幣，股票也跟著水漲船高，CoinGecko 的數據顯示，全球最大的加密貨幣-比特幣（bitcoin）的價值上漲6.2%，至63622.09美元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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