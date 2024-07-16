川普躲暗殺、Fed主席放鴿！美股主要指數齊漲　道瓊創歷史新高

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另一方面，Fed主席鮑爾也聲稱，最近3份通膨數據「相當不錯」，打擊通膨的進展，確實增強了聯邦公開市場委員會（FOMC）對通膨將朝著目標2%前進的信心。
雖然鮑爾沒有針對任何具體的貨幣政策做說明，只說如果聯準會等到通膨確實落到2%才降息，就會「等待太久」，但也被視為是在釋放積極訊號。
15日收盤，美股道瓊指數上漲210.82點，或0.53%，收40211.72 點；那斯達克指數上漲74.12點，或0.4%，收18472.57點；標普500指數上漲15.87點，或0.28%，收5631.22點；費城半導體指數上漲2.51點，或0.04%，收5777.71點。道指、標指都在盤中觸及新高，而前者也創下了歷史收盤紀錄。
個股市場方面，川普在暗殺行動中倖存，令11月大選的不確定性降低，川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group）股價噴漲逾30%；而被視為川普所支持的加密貨幣，股票也跟著水漲船高，CoinGecko 的數據顯示，全球最大的加密貨幣-比特幣（bitcoin）的價值上漲6.2%，至63622.09美元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。