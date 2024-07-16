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川普搭檔萬斯何許人？耶魯法學博士、暢銷書作家　反對援助烏克蘭

▲俄亥俄州參議員萬斯將搭檔川普，參與11月的美國大選。圖為共和黨全代會上，展示的萬斯照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄亥俄州參議員萬斯將搭檔川普，參與11月的美國大選。圖為共和黨全代會上，展示的萬斯照片。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）15日在自家社交平台「Truth Social」上公布，俄亥俄州聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）為競選搭檔。一時間，萬斯的名字佔據各大媒體版面，年僅39歲的他，有怎麼樣的人生經歷？何德何能獲川普青睞？

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充滿挑戰的童年

萬斯於1984年8月出生於俄亥俄州米德爾敦，原名鮑曼（James Donald Bowman），6歲時被繼父收養，改姓為萬斯。

萬斯的童年相當動盪，不僅生父離開了他們，母親也苦於毒品和酒精成癮，他成長期間大多是和祖父母一起在肯塔基州度過。高中畢業後，萬斯加入了美國海軍陸戰隊，曾赴伊拉克服役。

耶魯大學法學博士

從軍隊退伍後，萬斯前往俄亥俄州立大學就讀，畢業後又赴耶魯大學深造，獲得了法律博士學位。

萬斯曾在自己的書中表示，適應耶魯大學的精英文化，對他來說曾是一項挑戰，不過最終他還是在2013年拿到法律博士。 

暢銷書作家

萬斯在2016年出版暢銷書《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis），該書描述他所成長的美國阿帕拉契地區（指美國東部的一個文化區），以及生活在「鏽鐵地帶」（Rust Belt）的白人勞動階層，所面臨的社會問題等等。

萬斯在書中透露的關鍵訊息是，只有依靠自己的意志力，生活在經濟和社會困難地區的美國人，才有希望改善自己的生活。這本書也為來自相對富裕地區的美國人，提供了一扇了解萬斯以及川普支持群體的窗口。

該書在川普首次競選美國總統時出版，有分析認為，書籍內容有助於解釋川普這位特立獨行的紐約商人，為何在美國中部如此具有吸引力，特別是在幫助川普贏得工人和農民選票一事上。川普的兒子小唐納德很喜歡這本書，2人在萬斯剛開始從政時就認識，一拍即合。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲萬斯在2016年出版暢銷書《絕望者之歌》。（圖／美聯社／達志影像）
參議院生涯

萬斯算是相當年輕就在政壇展露頭角的人物，2022年5月3日，他贏得共和黨俄亥俄州參議員提名，並在川普的支持下，於同年11月成功當選參議員，當時他也不過38歲。

家庭

萬斯在耶魯大學就讀期間，遇到了他的印度裔妻子烏莎 (Usha Chilukuri)，2人於2014年結婚，育有3名子女。

烏莎是一位出色的律師，曾先後擔任過美國最高法院首席大法官約翰·羅勃茲（John Roberts），以及時任哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh，現已為美國最高法院大法官 ）的書記官。

▲萬斯與妻子烏莎。（圖／美聯社／達志影像）
▲萬斯與妻子烏莎。（圖／美聯社／達志影像）
政策觀點

萬斯反對美國對烏克蘭的援助，他曾在4月投書《紐約時報》，聲稱烏克蘭缺乏抵禦俄羅斯的人力和火力，而美國也沒有足夠的能力來彌補這一差距，認為烏克蘭及其西方盟國，必須放棄1991年蘇聯解體後的烏克蘭邊界目標，才能繼續前進。

從不支持川普到變成堅定盟友

事實上，在川普第一次競選美國總統時，萬斯並不是支持川普的一員，尤其萬斯的妻子烏莎是印度裔美國人，曾批評川普的種族主義言論，擔心他可能會是「美國的希特勒」 。

然而，當萬斯在2021年會見川普時，他的想法有了改變，開始認同川普在第一總統任期時的成就與政策理念，特別是「美國優先」、振興美國製造業等主張，這些與他自身成長經歷，以及對「鐵鏽帶」地區的關切有共鳴，並淡化過去對川普的嚴厲批評，當上參議員後，也成為川普在國會山莊的堅定盟友，捍衛川普的政策和行為。

▲川普與萬斯，攝於2022年底。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普與萬斯，攝於2022年底。（圖／美聯社／達志影像）
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