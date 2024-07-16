泰警找到腿部殘骸！正妹疑似被中國人殺害　監視器畫面曝光全案

影／肯亞驚現連環殺手！「2年殺42女」含妻子　屍體扔採石場腐爛

▲肯亞近日破獲一樁駭人聽聞的連環殺人事件，1名男子在2年內連續殺害42名女性，並將她們的遺體亂扔在廢棄的採石場。（圖／美聯社／達志影像）
▲肯亞近日破獲一樁駭人聽聞的連環殺人事件，1名男子在2年內連續殺害42名女性，並將她們的遺體亂扔在廢棄的採石場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

肯亞近日破獲一樁駭人聽聞的連環殺人事件，33歲的男子卡盧沙（Collins Jumaisi Khalusha），承認自己在過去2年殺了42名婦女，包含自己的妻子，並將遺體扔在廢棄的採石場任其腐爛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，肯亞警方是在當地時間週一凌晨，於首都內羅畢（Nairobi）的一傢俱樂部被捕，當時他正在那裡觀賞2024年歐洲盃足球決賽。在經過審訊後，卡盧沙承認於2022年至2024年7月11日期間，陸續謀殺了42名女性，他的第1個受害者是他的妻子，遭他勒死、肢解並丟到當地一處廢棄的採石場。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲案件在肯亞引發譁然，棄屍的廢棄採石場旁，出現大量圍觀群眾。（圖／美聯社／達志影像）
據報導，首批遺體在上週五被當地居民發現，迄今已找到9具遺體，肯亞代理警察總監卡尼亞 (Douglas Kanja) 表示將進行屍檢，並透露這些遺體都經過肢解後放入麻袋，處於不同程度的腐爛狀態。

在被逮捕後，卡盧沙帶領警察去到他的租屋處，距離採石場只有約100 公尺，警方在屋內發現一把砍刀、12個尼龍袋、一雙工業橡膠手套、1個硬碟、8台智慧型手機等「重要」物品。從他的供詞看來，42名受害者都是被他以差不多的手法殺害並棄屍。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲受害者遺體被放進麻布袋，丟到廢棄的採石場腐爛。（圖／美聯社／達志影像）
肯亞刑事調查局局長穆罕默德（Mohamed Amin）怒斥：「我們面對的是一個連環殺手，一個不尊重生命的、精神病連環殺手。」

這起震驚肯亞的案件，也引發了人們對於遏止性別暴力的呼籲；同時也有民眾質疑，殺人兇手就住在採石場幾步之遙的地方，離當地警察局也相當近，質疑卡盧沙為何能持續作案2年，卻遲遲未被發現並抓獲。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

影／不滿加稅法案！肯亞示威釀傷亡　「歐巴馬姊姊」也中催淚瓦斯

影／東非致命暴雨釀災！雨從3月下到現在　肯亞一半國土泡水裡

港男曬衣失足險摔死！「倒掛半空」僅剩單腳勾曬衣架　驚悚畫面曝

驚悚！羅馬尼亞19歲女子爬山遭熊「抓腳拖走」　當男友面摔懸崖亡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選