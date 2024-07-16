影／肯亞驚現連環殺手！「2年殺42女」含妻子　屍體扔採石場腐爛

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據報導，首批遺體在上週五被當地居民發現，迄今已找到9具遺體，肯亞代理警察總監卡尼亞 (Douglas Kanja) 表示將進行屍檢，並透露這些遺體都經過肢解後放入麻袋，處於不同程度的腐爛狀態。
在被逮捕後，卡盧沙帶領警察去到他的租屋處，距離採石場只有約100 公尺，警方在屋內發現一把砍刀、12個尼龍袋、一雙工業橡膠手套、1個硬碟、8台智慧型手機等「重要」物品。從他的供詞看來，42名受害者都是被他以差不多的手法殺害並棄屍。
肯亞刑事調查局局長穆罕默德（Mohamed Amin）怒斥：「我們面對的是一個連環殺手，一個不尊重生命的、精神病連環殺手。」
這起震驚肯亞的案件，也引發了人們對於遏止性別暴力的呼籲；同時也有民眾質疑，殺人兇手就住在採石場幾步之遙的地方，離當地警察局也相當近，質疑卡盧沙為何能持續作案2年，卻遲遲未被發現並抓獲。
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