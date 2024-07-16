大稻埕煙火7/17登場！「施放時間、觀賞地點、交通管制」一次看

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📍時間：7月17日到8月10日
📍煙火施放地點：大稻埕碼頭及延平河濱公園
📍煙火施放時間：7月17日(三)、7月24日(三)、7月31日(三)、8月10日(六)的晚間20:00~20:05
📍音樂會時間：7月17日(三)、7月24日(三)、7月31日(三)、8月3日(六)、8月10日(六)晚間18:00~21:00
📍其他活動細節：
25天的活動更與大稻埕商圈70家以上在地店家合作，至8月10日之前，民眾於活動期間消費滿500元，即可獲得夏日節限量的熊讚手挽袋；另只要加入「臺北市政府LINE官方帳號」及追蹤「Humas of Taipei我是台北人」FB，就有機會兌換限量100元大稻埕藍色水路優惠船票。
今年活動特別打造「水岸光廊」，在大稻埕碼頭河岸(淡4-5號水門間)設置超過500公尺的燈飾，及以繁華光點設計搭配「Taipei 140」字樣大型燈飾。
🟡2024大稻埕夏日節音樂會演出日期與卡司
活動期間週三晚間除了有主題煙火秀外，還邀請到宝島材料行、阿橘Ahh G、王欣茹等16組各大音樂節人氣歌手；8月10日最終場更安排網路當紅超人氣歌手就以斯JOYCE、金曲入圍演唱組合Limi、民謠雙男聲樂團 Theseus 忒修斯、新世代療癒創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋Howard Lee、超人氣樂團芒果醬Mango Jump及亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦等11組藝人輪番開唱。
🟡2024大稻埕夏日節煙火施放日期與內容:
「2024大稻埕夏日節」除了連續三週的週三之300秒主題煙火秀，8月10日適逢七夕情人節，最終場將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，且擴大煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應臺北建城140週年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火。
📍7月17日(三) 躍動臺北
【開場】以快速連發的金色閃爍煙火，模擬城市節奏與心跳。
【中場】轉入多彩煙火，象徵臺北的文化多樣性。
【特別設計】以大型扇形煙火組合，猶如風扇般不停轉動，象徵臺北的動力和活力。
【壓軸】連續升空的彩色尾煙火，代表臺北持續向前的動力。
📍7月24日(三) 光耀稻埕
【開場】以溫暖的粉色和黃色煙火，模仿夕陽餘暉，營造浪漫氛圍。
【中場】引入水上煙火，與水面形成倒影，增加浪漫和夢幻的感覺。
【特別設計】心形和微笑臉形煙火，象徵幸福和愛。
【壓軸】大型金色流蘇煙火，代表臺北的燦爛夜空，象徵幸福的光輝。
📍7月31日(三) 臺北星夜
【開場】以銀白色閃爍煙火，模仿繁星閃爍。
【中場】逐漸加入藍色和紫色煙火，象徵夜空和銀河。
【特別設計】煙火效果，如流星劃過夜空，象徵美好願望的實現。
【壓軸】大型閃爍煙火形成銀河系的壯觀，象徵臺北光明燦爛的未來。
📍8月10日(六) 戀曲 140（閉幕）
【序幕】以紅色煙火象徵愛情的甜蜜和溫馨，慢慢昇華成愛心形狀。
【特別設計】透過金、銀色的煙火交織，演繹大稻埕的歷史文 化，飛字煙火構出『TAIPEI』及『140』的圖案，象徵臺北 140周年的里程碑。大量愛心煙火發射模擬浪漫星河，以視覺盛宴呈現愛情的燦爛與城市的繁華，象徵在大稻埕見證下，每一段愛情故事都閃耀光芒。
【心動終章】以壯觀的煙火秀作結，數百朵煙火如浪漫煙花雨降落，每一朵都代表著一個心動瞬間。
🟡如何前往？
📍到捷運大橋頭站：沿延平北路二段往南至民生西路右轉，往西步行約25分鐘即可進5號水門。
📍到捷運北門站：沿鄭州路往西步行約5分鐘即可進3號水門。
📍到捷運雙連站：沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門。
🟡其他建議觀賞地點？
除了最接近煙火的3號、5號水門外，其他不錯的觀賞點，包含敦煌景觀平台、迪化運動公園、三重忠孝碼頭、北門廣場等。
🟡交通管制
臺北市政府觀光傳播局指出，今年活動規畫縮短活動天數、減少平日施放煙火次數，儘可能降低不便，並因應煙火秀預期吸引人潮，7月17日起每週三晚間7時開始，針對大稻埕碼頭水門、堤外道路及周邊市區道路進行交通管制，會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次。
活動期間(7月17、24及31日)每週三晚間7時至9時30分，針對市區道路實施通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街(不含)、西寧北路(不含)以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。
📍水門管制：
大稻埕碼頭水門自晚間7時至9時30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門汽機車禁止進出；另為圍設緊急應變通道，週三上午10時至晚間12時淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡5號水門堤外停車場51號至69號停車格禁止停車，請月票車主留意。
📍自行車管制：
活動場域內YouBike2.0(大稻埕碼頭站)及臺北市河濱自行車租借站(大稻埕站)，自晚間6時起也暫停營運至9時30分，不提供借還服務。
📍行人管制
考量觀賞煙火人潮安全，觀傳局提醒，忠孝橋及台北橋的人行道，於週三晚間7時至9時30分管制行人通行 (視狀況提前解除管制)。