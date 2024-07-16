台灣身邊「3颱風」醞釀！週末恐接力生成 氣象專家：強度都不弱
暑假進入颱風季後，颱風的發展相對安靜，中央氣象署指出，7月中下旬南海至菲律賓通方海面才會成為適合熱帶系統發展的環境，臺灣大學大氣科學博士林得恩今（16）日表示，約莫在週日（7/21）前後，台灣附近將「一次有3個熱帶擾動或颱風」，且強度不弱，不過環境仍在調整，需持續追蹤發展。
記者張志浩／綜合報導
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，颱風生成，趕進度，今年為止，西北太平洋及南海地區只有2個颱風形成，對台灣也無直接的影響，但從7月中下旬之後，海溫升降程度、垂直風切大小以及海水熱焓量的多寡，都將提供適合颱風生成發展的環境條件。
今天清晨，美國 NCEP 最新數值模式模擬結果，預測7/21前後，在台灣附近一次就有3個熱帶擾動或颱風，且強度還不弱；不過，也不用太早擔心，由於環境仍在調整當中，預報存在不確定高，需賡續追蹤其後續發展與變化。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則說明，今日起至8月1日，整體環境有利颱風生成，之後短暫休息至中旬，8月下旬起至9月中旬前環境再次有利颱風生成。週四至週五（7/18至7/19）熱帶性低氣壓可能出現，並在週五至週六之間增強為颱風的機率約2至3成，初步預估朝港澳的方向移動機率高。此外，需觀察下週三（7/24）前後，於菲律賓外海另一熱帶性低氣壓發展狀況及其移動方向。