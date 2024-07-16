往生法會「繞場狂跑」法師也笑場！子孫嗨跳滑步舞 眾：是喪禮吧
喪禮是為了悼念亡者舉行的儀式，氣氛通常十分莊重、嚴肅。不過，近日一名網友分享參加喪禮的片段，當時法師正在帶頭花式繞場，而家屬一行人跟在後面越跑越脫隊，還有人當場跳起滑步舞，讓眾人忍不住笑出來，就連法師都被抓到偷笑。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在社群平台Threads上出貼影片，畫面中正在舉行一場莊嚴的喪禮，法師帶著家屬一行人跑步繞場，隨著音樂速度加快，還跑得越來越大圈，快到家屬們頻頻脫隊，讓現場眾人忍不住笑出來，就連法師都被抓到偷笑，甚至還有1人當場跳起滑步舞，氣氛瞬間變得歡樂起來，讓原PO疑惑問「這是葬禮嗎？」
貼文曝光後，網友們看完也笑喊「喪禮上為什麼會這麼開心」、「最後怎麼有人在滑步」。也有人指出「這應該是喜喪吧，不要搞不清楚就說人家不孝」、「應該是在跑藥懺」、「以前阿公過世的時候有做，當時真的沒辦法忍住，直接笑出來」。
據悉，該儀式為道教及佛教會出現的「跑藥懺」，若往生者生前因病長期吃藥，病期很久，可藉由師父禮請藥師如來，讀誦藥師經文，並用藥壺煎藥，由師父帶領子女跑藥懺來驅走身上的病痛，使亡者能解除身體病痛而完全康復。