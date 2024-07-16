年紀差超大！川普選萬斯當副手 分析：平衡候選人高齡、爭奪俄州
39歲的俄亥俄州聯邦參議員萬斯（J.D. Vance），獲川普「欽點」，將以副總統候選人之姿，搭檔參與11月的總統大選，消息一出，不少人都對這位不到40歲，就有機會問鼎白宮第2寶座的年輕議員，投以好奇的目光，外媒也分析萬斯雀屏中選的原因。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《國會山報》報導，萬斯擊敗了其他一度被傳將出任川普副手的同黨前輩，包含參議員盧比奧（Marco Rubio）、北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）等人，而他從「最嚴厲的川普批評者」轉變成「川普副手」的過程，使得萬斯格外具有吸引力及說服力，他還大力支持川普有關2020年大選舞弊的說法，並抨擊對川普提出的刑事指控都是騙局。
國會席次 力戰俄亥俄州
分析認為，除了萬斯本身的知名度（暢銷書《絕望者之歌》作者），他的家鄉俄亥俄州也將在11月大選發揮關鍵作用。
儘管俄亥俄州近年已趨於保守，川普有望贏得該州，但考量民主黨參議員謝羅德布朗（Sherrod Brown）已在當地耕耘多年，支持率很高，共和黨在參議院的競爭將更加激烈。
有鑑於此，若共和黨想在新一任國會奪得參議院多數，出身俄亥俄州的萬斯，可能有助於共和黨獲得更多關注。
有史以來第3年輕的副總統？
年僅39歲的萬斯，在這場「78歲對決81歲」的高齡化選戰中，無疑起到平衡候選人年齡的作用，若川普真的贏下2024年大選，就職時萬斯也才只有40歲，將成為美國有史以來第3年輕的副總統。
也是因為這樣，萬斯為共和黨帶來年輕選票，特別共和、民主2黨的支持者，都表達了對國家下一代領導人的渴望。