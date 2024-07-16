逢低買進「這2檔ETF」！網勸加碼006208 關鍵原因竟跟黃仁勳有關
一名網友在論壇Dcard上發文指出，趁著近日台股跌勢，分別加碼買進1000股的野村台灣新科技50（00935），以及500股的富邦台50（006208），有其他網友表示，打算繼續加碼006208，關鍵就在「AI教父」黃仁勳將在今年下半年再度訪台。
財經生活中心/綜合報導
台股今（16）日開盤多空拉鋸，大盤盤面震盪，早盤上漲逾20點。回顧上週五（12日），加權指數重挫473點，台積電也同步下跌，有網友表示，自從4月趁低點佈局科技型ETF 00935後，漲了約30%，執行長黃仁勳6月訪台時，更是漲不停，看準台股上週五修正的入場時機，加碼買富邦台50（006208），發現00935和006208的成交量暴增。
網友紛紛在貼文下方留言表示，「00935那一根有猛喔」、「00935一直都很強，但討論度不高」、「買006208，花一樣的錢買的股數越來越少」、「買00935跟買006208有啥差別嗎？幾乎都看台積跟聯發科，台積跌了這兩支也都會跌，完全沒分散風險的概念 ，買00935不如買006208就好」，甚至有網友提到「打算繼續加碼006208，因為黃仁勳說下半年還要來台灣一次」。