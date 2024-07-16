吸票又吸金！川普「振臂高呼照」登募款活動 1.41億元捐款湧入
美國前總統川普13日在造勢場合上遇襲受傷，臉上有明顯血跡。川普離開現場前還不忘高舉右手提振現場民眾情緒，而這一幕被外媒記者拍了下來，成為了今年美國總統大選選戰的經典畫面之一。這張「川普振臂高呼照」不僅迅速成為商品，出現在淘寶等頁面上，川普與其團隊腦筋更是動的飛快，將該照片放上募款網站，來吸引更多人捐款。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，在川普遇襲之後，共和黨的募款平台WinRed網頁很快就出現已經過黑白處理、由《美聯社》記者所拍下的「川普振臂高呼照」，並配上了以大寫字母上標題「FEAR NOT（不要害怕）」，圖片下方還寫下了「團結、和平、讓美國再次偉大」。
《紐約郵報》報導指出，川普談到被槍擊後立即被拍下的照片時表示，「很多人說這是他們看過有史以來最經典的一張照片」，「他們說得對，而且我沒死。通常得要死掉才能成為經典照。」
除了共和黨的募款網頁之外，知名募款網站「gofundme」也出現了為槍擊事件受害者發起的募款活動，其頁面也是使用經典的「川普振臂高呼照」，並表明此募款活動「已由川普總統授權」。該募款活動在槍擊事件發生後就上線，募款目標設定為100萬美元，但截至截稿前，已募得460萬美元（約台幣1.41億元），捐款者超過5.9萬名。