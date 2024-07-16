日本好市多「超夯神物」台灣開賣！代購臉綠了：比去日本買更便宜
美式賣場好市多（Costco）以商品種類多元受到喜愛，近日有網友發現，一款只在日本好市多限定販售的「無印風編織保冷袋」在台灣驚喜開賣，且售價比日本還便宜，已經有會員狂掃50組搶貨。實際對比售價，台灣好市多定價一組699元，日本販售價格3698日幣（約台幣762元），而網路代購一組則要價999元至1649元。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據熱心網友發文指出「最新消息，台灣的好市多出了日本好市多才有賣的保冷袋耶」，分享台灣好市多近期上架日本好市多必買的限定麻布保溫保冷袋組合。
該商品品名為「KeepCool 麻布購物保冰袋 3件組」，一組包含60公升及46公升包冰袋，再加1個迷你收納式購物袋，台灣好市多賣場定價699元，比日本好市多售價3698日幣（約台幣762元）還便宜，網路代購更是開價一組999元至1649元。
好市多會員紛紛表示：「笑死～之前好多代購在那日本Costco限定保溫袋！一組開價2000多」、「剛剛從中壢店出來，有人直接一車50組掃走」、「有人說去日本就要買這個」、「好心動 好看」、「這個配色可愛」、「比在日本買便宜一些」。
但也有民眾表示「帶子都會斷掉。我之前別的款式買了3個」、「不會挑這種材質當保冷袋，習慣裝完食材要清洗，這材質不好洗又容易爛，不要盲目跟從阿」、「覺得好市多的帶子很容易斷」。