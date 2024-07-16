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大聯盟也有「檸魂割姬」？四度入圍葛萊美獎歌手演唱國歌竟大走音

▲MLB美國職棒今（16）日迎來全壘打大賽，賽前邀請到曾四度入圍葛萊美獎的鄉村歌手Ingrid Andress領唱美國國歌，未料她一開口就「震驚全場」，不僅出現走音情況，就連高音也飆不上去導致大破音，影片曝光後迅速在網路上掀起熱議，許多台灣球迷就戲稱她儼然是大聯盟版的「檸魂割姬」。（圖／取自社群X）
▲MLB美國職棒今（16）日迎來全壘打大賽，賽前邀請到曾四度入圍葛萊美獎的鄉村歌手Ingrid Andress領唱美國國歌，未料她一開口就「震驚全場」，不僅出現走音情況，就連高音也飆不上去導致大破音，影片曝光後迅速在網路上掀起熱議，許多台灣球迷就戲稱她儼然是大聯盟版的「檸魂割姬」。（圖／取自社群X）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒本週進行全明星週賽事，本屆明星賽在德州遊騎兵主場Globe Life Field熱鬧舉辦，今（16）日首日率先迎來全壘打大賽，而明（17）日則將進行眾星雲集的全明星賽。稍早大聯盟官方也邀請到曾四度入圍葛萊美獎的鄉村歌手Ingrid Andress領唱美國國歌，未料她一開口就「震驚全場」，不僅出現走音情況，就連高音也飆不上去導致大破音，影片曝光後迅速在網路上掀起熱議，網路上許多台灣球迷如今就戲稱，Andress儼然是大聯盟版的「檸魂割姬」。

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Andress獲邀演唱國歌  未料竟頻頻出狀況  

賽前演唱國歌是美國許多運動的傳統，然而生涯曾四度入圍葛萊美獎的鄉村歌手Ingrid Andress，今日受邀在全壘打大賽賽前演唱美國國歌，但她或許是因為緊張關係，演出過程中頻頻出現狀況，不僅高音唱不上去，甚至還出現「大破音」，也讓不少美國網友直呼，這是自己有史以來見過最糟糕的國歌演奏

影片在網路上曝光之後，許多美國網友紛紛留言寫下，「我很抱歉，我相信Ingrid Andress是一個很棒的人，但這是我一生中聽過最糟糕的國歌之一」、「Andress是專業人士，應該要有更好的準備」、「Andress是怎麼獲得四屆葛萊美獎提名的」、「我洗澡唱歌都比她好聽」。《USA TODAY》專欄作家Michael Schwab更是分享了這個片段，並寫下：「我的耳朵在流血，這是有史以來最糟糕的國歌演唱之一。」

影片曝光後獲大量關注　網笑是大聯盟版「檸魂割姬」

Ingrid Andress的國歌演唱、如今也引起台灣球迷熱烈關注，網友見狀後紛紛想起富邦啦啦隊Fubon Angels人氣成員檸檬的「經典歌聲」，她日前因為在新莊棒球場唱歌爆紅，真性情的演出與歌聲意外博得滿堂彩，網路上許多相關檸檬唱歌的影片點閱率也都相當高，也被網友們稱之為「靈魂歌姬」，又稱「檸魂割姬」、「靈魂收割機」。


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