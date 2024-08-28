癌症病人不怕！NGS 檢測助「精準」制定治療計畫　選藥不走冤枉路

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▲王照元醫師受訪表示盼望ＮＧＳ能帶給更多癌症病人治療新方向，能夠更有效的擊退癌細胞，重回健康精彩的人生！（圖／醫師提供）

現代人追求健康的生活，聞「癌」色變，就怕一個不小心，癌細胞找上門！但隨著醫學科技的進步，有越來越多方式能幫助癌友。像是次世代基因定序檢測( Next Generation Sequencing, NGS )透過將定序後的基因資訊與現有資料庫比對與計數分析能夠找出癌症的特定基因變異，協助醫師選擇對應的治療藥物。長年致力於大腸直腸癌等疾病治療、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元就分享，自己曾有個 50 多歲的病人，是個事業有成的人，但不幸罹患大腸癌，還轉移到肝臟。但在王照元醫師的建議下，他做了大套組的次世代基因定序，發現他適合以免疫治療來控制癌細胞後快速的對症下藥，也讓這個患者目前治療成果很好，不僅治療好大腸癌原發病灶，肝臟轉移也控制良好，目前也在定期追蹤中。面對一般民眾可能還不了解 NGS 檢測，王照元醫師提到，NGS 檢測優點是透過基因檢測的方式，來幫助病人找到相對應的藥物，不僅可以增加藥物治療成效、延長病人存活率，精準用藥的過程，也可以減少不必要的副作用，以及降低醫療支出。至於臨床上，NGS 檢測又分為大套組和小套組檢測，醫師分析，小套組檢測如果發現有對應藥物點，可以馬上有相對應治療選項，但同時也有缺點，像是很多潛在的新藥，透過小套組檢測就無法確定是否能適合使用。所以醫師還是會建議，面對癌症戒慎恐懼，可以做大範圍的基因檢測作為潛在抗藥因子的預測，不管是研發中的藥物還是臨床試驗，都能替癌友找到多一些治療機會。今年五月起，健保署公告 14 類實體腫瘤納入 NGS 檢測定額給付，其中大腸直腸癌將納入第二階段的單基因給付名單中。面對像是大腸直腸癌第四期的患者，雖然尚未納入第一線健保用藥，但王照元醫師仍強調，現在已經走到精準醫學的時代，加上可以減少不必要藥物副作用與醫療支出，會建議患者可以與主治醫師討論，透過共享決策（Shared Decision Making）後進行 NGS 檢測，制定個人化治療計劃，因為透過大套組多位點檢測的病人，可以避免無效治療的困境、增加反應率的機會。在 NGS 檢測的幫助下，醫師盼望能帶給更多癌症病人治療新方向，患者與其家人也都希望能夠更有效的擊退癌細胞，重回健康精彩的人生！