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北車大廳擠滿人！全場「猛滑手機」超專注　內行揭真相：年度盛事

▲近日台北車站1樓大廳突然擠滿上百人潮，且眾人全專注低頭滑著手機，畫面相當壯觀。（圖／翻攝自Threads）
▲近日台北車站1樓大廳突然擠滿上百人潮，且眾人全專注低頭滑著手機，畫面相當壯觀。（圖／翻攝自Threads）

記者賴禹妡／綜合報導

台北車站三鐵共構，經常有大量遊客及上班族出沒，但大多都不會停留太久時間。然而近日台北車站1樓大廳，卻突然擠滿上百人潮，且眾人全專注低頭滑著手機，畫面相當壯觀，讓不少人困惑「有什麼活動？」對此，也有內行人現身解答，原來13、14日正是寶可夢年度盛事「Pokémon GO Fest」，全球玩家都踴躍參與，現場擠滿寶可夢愛好者。

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一名網友昨（15）日在Threads上發文，她經過台北火車站1樓大廳時，見到大批人潮擠滿場地，旁邊空地也有一團一團成群結隊的民眾，而眾人都不是在休息或聊天，而是低頭緊盯著手機狂滑，且專注到彷彿進入另一個世界，讓原PO相當困惑：「北車這是在幹嘛？怎麼這麼多人？」

▲（圖／翻攝自Threads）
▲台北火車站1樓大廳擠滿人潮，旁邊空地也有一團一團成群結隊的民眾，而眾人都不是在休息或聊天，而是低頭緊盯著手機狂滑。（圖／翻攝自Threads）
貼文一出，立即出現內行網友解答，「這是一年一度的寶可夢GO Fest，特殊的寶可夢出現在道館中需要玩家集體擊倒捕捉，北車因為道館量大又集中，所以每次有這類型活動都會大爆發」、「台北火車站道館非常密集，這次寶可夢週年慶每30分鐘就有怪出現，非常熱鬧」。

據悉，7月13、14日為寶可夢年度盛事，且還是一年僅一次的全球活動。官方資訊顯示，此次活動免費開放給所有玩家參與，活動期間將有超過70種寶可夢現身，還有特殊的扮裝寶可夢、獎勵和加碼內容等，讓各位訓練家們盡情遊玩。

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