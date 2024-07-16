籃籃、林襄、李多慧穿制服扭10秒鐘 萬人全陣亡：這廢片看2小時
「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟）跨足綜藝圈多年，為史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊員，被視為業界的標竿，她近期帶領前隊友林襄、李多慧主持實境節目《女孩好野》，實現球迷期盼「籃襄慧」合體的願望。李多慧昨（15）日在IG上傳一支影片，內容為「籃襄慧」跳10秒鐘性感舞蹈，網友直呼：「這是什麼爛片啊！害我浪費了兩個小時！」
記者楊穎軒／綜合報導
林襄、籃籃、李多慧趁在九族文化村錄製外景空檔，拍攝一段Reels，只見3姝都穿上學生制服，李多慧打頭陣，隨重拍節奏扭動身軀，還開腿、抖臀，接著鏡頭快速拍向籃籃，她跟著音樂不停把身體凹成S型，上衣還不慎掀起，露出黑色小可愛，最後一棒林襄從頭一路摸到下半身，附上咬嘴唇的動作，水蛇腰和E罩杯胸線一覽無遺。
李多慧寫下：「籃襄慧怎麼樣？」並標記閨密籃籃、林襄的帳號，貼文發布不到半天，按讚數已經衝破10萬大關，網友按捺不住，激動留言：「第一個超正」、「林襄這次跳得很好耶」、「多慧太性感了吧」、「三位老婆可以跟我結婚嘛」、「最後那位領帶太犯規了」、「我那天也在現場耶，我還以為我看錯人」、「影片有1小時？」
日前籃籃透露：「其實林襄和多慧勝負欲都還滿強的，不服輸的個性我覺得很棒，我們3個私底下感情很好，而在玩遊戲的時候也非常認真！網友不是一直敲碗我們三個合體嗎，今天就有啦！『千里籃襄慧』出現啦！」
《女孩好野》主持人沈玉琳也掛保證，替籃籃、林襄、李多慧澄清不合的謠言，「她們情同姐妹，就是現代S.H.E！」