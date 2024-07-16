粿粿突爆老公玩很兇！見他慌亂樣 小S大笑：以前一定做很多壞事
女星粿粿曾是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員，2022年2月宣布和范姜彥豐結婚，並於同年8月生下女兒「小粿醬」，夫妻倆婚後時常一起上綜藝節目，分享夫妻間的小故事，近來粿粿在《小姐不熙娣》中爆料老公過去「玩很兇」，不用喝醉就能把女生帶回家，主持人小S發現范姜彥豐表情失守，大笑說他以前一定做很多壞事。
記者李欣容／台北報導
粿粿和老公范姜彥豐上《小姐不熙娣》聊星座話題，在預告中，粿粿說老公是浪子回頭，「也是以前已經玩過，現在比較知道自己想要什麼。」小S好奇問，「你以前是玩多兇啊？」粿粿爆料，「很兇哦，不喝醉就帶回家的。」讓全場驚呼，粿粿也馬上摟住老公，笑說是開玩笑的，不過小S也發現范姜彥豐表情失守，大笑說，「你以前一定做很多壞事，現在才會嚇成這樣。」
粿粿當年也是「啦啦隊女神」，婚後便退出待了3年的中信啦啦隊，讓粉絲們都感到相當不捨，范姜彥豐過去曾透露，自己第一次見到粿粿的時候，是在工作場合上，當時他第一眼看到粿粿就對她心動不已，還跟身邊的朋友說：「哇！那個女生怎麼那麼可愛。」不過范姜彥豐當天並不敢直接去找粿粿搭話聊天，是直到某天他滑IG探索頁面時，跳出了粿粿的照片，他便按下了追蹤鍵，成了啦啦隊女神的小粉絲。