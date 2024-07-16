郭品超曾稱「在台灣靈魂沒回家」！導演點出1關鍵轟：哪輪得到你
藝人郭品超近年來將事業重心移往中國，不過日前他參加一檔節目提到，「我回到中國台灣的時候，不見得靈魂會回家」，引起不少台灣網友不滿。對此，台劇《國際橋牌社》導演汪怡昕表示，從不反對演員到中國市場發展，不過只要「看到自稱『中國台灣』的戲子，心裡就很不舒服！」更直言如果真的是中國台灣，「那中國市場哪裡還輪得到你這個戲子呢？」
記者朱祖儀／綜合報導
郭品超日前參加節目《行進中國大運河篇》錄影，提到自己好像一直都在飄泊，雖然出生在台灣，但爸爸來自山東泰安，先前回到山東老家，見到一些從沒見過的親戚，才覺得血濃於水是真的，「我回到中國台灣的時候，我不見得靈魂會回家」。近日有網友將這個片段轉發到Threads，引起部分台灣人不滿。
對此，導演汪怡昕在臉書貼出郭品超上節目的截圖，表示自己沒有要獵巫，也不反對演員到中國市場發展，「但每次看到自稱『中國台灣』的戲子，心裡就很不舒服！」他表示，可以理解老一輩外省人的鄉愁和故土情懷，在台灣出生長大的年輕一輩，要承襲爺爺輩的情懷也能理解，但認為郭品超不該踐踏養育自己的台灣。
汪怡昕表示，如果要在中國賺錢、要表態都可以理解，「但我希望你能直說我要錢，然後靜靜地舔就好，至多發些雲裡霧裡的狗屁文章安撫觀眾」，而不是拿鄉愁出來亂扯，急著朝養大自己的地方潑糞。他還說，台灣2字就是對方還能立足中國市場的主因，「如果真的是『中國台灣』，那中國市場哪裡還輪得到你這個戲子呢？」
不少網友認同汪怡昕說法，「中國比他帥、比他年輕、比他演技更好的演員多得跟什麼一樣，他如果不是身上的台灣國籍，可能在中國連跑龍套的資格都沒有」、「快點放棄台灣國籍，才能身心靈合一」，但也有人勸「尊重吧，不要勉強」。