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綠營控北市幼兒園狼師案「隔1年」才調查　徐巧芯親上火線回應了

▲國民黨立委徐巧芯說，現在指控市府不作為的議員、立委，當時根本沒作為。（圖／國民黨提供）
▲國民黨立委徐巧芯說，現在指控市府不作為的議員、立委，當時根本沒作為。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

台北市信義區一家私立幼兒園園長之子驚爆性侵女童，民進黨質疑北市府行政怠惰、長達一年空窗期才處理，導致再有後續24案。對此，國民黨立委徐巧芯今（16）日親上火線回嗆，出面說明事情的人，在當時根本不關心，連書面質詢、提問都沒有，重點在於112年7月北市府接到通報，北市府的後續作為，未來也將與五位台北市立委協助地方修法。

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台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌性侵女童，檢警日前又在犯嫌電腦查扣上百部性影像，民進黨質疑，北市府行政怠惰、長達一年空窗期才處理，導致再有後續24案，狼師的母親至今仍疑似持續借殼營運托嬰中心，痛斥前台北市長柯文哲失職、台北市長蔣萬安卸責推託，要求立即徹查彌補，並預告擬到監察院檢舉北市府。

對此，徐巧芯在黨團記者會上直指，這起事件分成兩部分，在112年6月時，北檢不起訴，行政調查沒有查出什麼，「行政單位就無法動」，重點在於112年7月北市府接到通報，該名教保員就被羈押、停職了，自己則在112年8月10日接到家長投訴，隨即在112年8月12日召開協調會。

徐巧芯補充，在112年8月12日召開協調會後，北市府與家長們達成幾項共識，包含要用最嚴厲行政裁罰處理此事，也因為涉及隱私，家長調閱監視器採取一對一。

徐巧芯砲轟，近日卻發現有好幾位過去擔任過議員，或是現在市議員，跑出來嗆蔣萬安不作為，但他去調閱112年資料才發現，除了自己、台北市議員洪婉臻外，現在出來不管是台北市議員許淑華、綠委吳沛憶，他們在112年事發當時一聲不坑，現在卻義正辭嚴。

徐巧芯也說，今天民進黨記者會，寫了111年、113年，不過，市府112年所有裁罰行政報告，包含一對一輔導跟協助，以及帶家長去看監視器畫面，以及停職解聘、關閉幼兒園、終身不能當教保員都沒寫，「為何要故意去刪除中間，北市府有做事的紀錄呢？這明顯心虛或是搞不清處狀況」。

徐巧芯更批，出面說明事情的人，在當時根本不關心，連書面質詢、提問都沒有，現在才要抹黑詆毀，行為相當不可取，台北市五位立委未來將協助地方修法，刑責刑度也應該提高。

▲國民黨曬出北市幼兒園狼師案時間軸。（圖／國民黨提供）
▲國民黨曬出北市幼兒園狼師案時間軸。（圖／國民黨提供）

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