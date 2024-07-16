百萬網紅爆「販賣粉絲」！壓榨女粉奴役賣淫　前助理曝光暗黑內幕

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安娜透露，她在2017年偶然發現凱特托雷斯的IG帳號，對她所描繪的從巴西貧民窟到國際T台，並與好萊塢名人一起參加派對的經歷感到深深著迷。安娜表示：「看到凱特托雷斯出現在雜誌封面，人們看到她跟李奧納多等名人站在一起，覺得自己看到的一切似乎都是可信的。」完全沒想過凱特托雷斯的故事會是謊言。
安娜提到，凱特托雷斯在2019年時，開出月薪2000美元（約新台幣6.5萬元）的條件，要求她搬到紐約擔任居家助理，替她打掃、照顧寵物，安娜為了把握機會，便放棄了波士頓大學的學業，沒想到，當她到了凱特托雷斯的公寓時，發現她本人跟IG上的完美形象完全不一樣。安娜指出，凱特托雷斯衛生習慣很差，她甚至連自理生活都辦不到，安娜得隨時在她身旁待命，每天只能在沾滿貓尿的沙發上小睡幾小時，有時甚至累到要躲在大樓的健身房裡面打瞌睡。
安娜也因為從未拿到凱特托雷斯承諾的薪水，漸漸發現自己被當成奴隸，加上她已經放棄波士頓大學的學業跟宿舍，無處可去又沒錢可以擺脫現況，安娜無奈說道：「我可能是她的第一批人口販賣受害者之一。」還好過了3個月之後，安娜找到擺脫凱特托雷斯的方法，她順利逃離這一切，搬去跟男友同住。後來，安娜在2022年得知又有2名年輕女性步上她的後塵，她決心採取行動，揭發凱特托雷斯的惡行，而凱特托雷斯也因此被判刑8年。
此外，曾跟凱特托雷斯在紐約同居的前室友盧澤推爾斯基（Luzer Twersky）透露，凱特托雷斯在接觸充滿爭議的啟靈藥「死藤水」（ayahuasca）後，整個人的性格變得異常，後來凱特托雷斯開設了心靈健康網站，並向客戶表示大家能透過訂閱服務，獲得關於人際關係、健康、商務以及靈性的建議，若額外支付150美元（約新台幣4900元），還能得到跟她單獨線上諮詢的機會，甚至宣稱自己「能解決客戶遇到的所有問題」。
大批死忠的支持者非常樂於與凱特托雷斯分享生活中的煩惱，並聽從她的建議去行動，但這些人與家人朋友的關係漸漸疏遠，變得越來越孤立，也越來越依賴凱特托雷斯，他們在清醒之後回想過程才驚覺自己受騙。