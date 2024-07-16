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百萬網紅爆「販賣粉絲」！壓榨女粉奴役賣淫　前助理曝光暗黑內幕

▲百萬網紅Kat Torres爆「販賣粉絲」！壓榨女粉奴役賣淫，前助理發聲爆料暗黑內幕。（圖／Kat Torres IG）
▲百萬網紅Kat Torres爆「販賣粉絲」！壓榨女粉奴役賣淫，前助理發聲爆料暗黑內幕。（圖／Kat Torres IG）

記者洪生儒／綜合報導

來自巴西的百萬網紅凱特托雷斯（Kat Torres）有著勵志又傳奇的經歷，她來自當地的貧民窟，卻走上國際時裝秀，成了知名模特兒、網紅和勵志的心靈導師，在網路上擁有了超過百萬名的粉絲，人氣非常高。不料，凱特托雷斯卻遭到《BBC》踢爆，說她在網路上的形象是透過精心包裝的，她涉及性剝削與人口販賣事件，粉絲在她的引誘下遭到奴役、賣淫，她也因此被判刑8年，引起各界關注與討論。

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根據《BBC》報導，有2位年輕的巴西女性在2022年9月失蹤，她們的家人跟聯邦調查局（FBI）在美國展開搜索，而失蹤女性的家人們都指出他們的家人跟知名網紅凱特托雷斯住在一起，才讓整起事件曝光。而同樣來自巴西的安娜（Anna）曾是凱特托雷斯的助理，她也是受害者之一，不過她後來成了營救大票受害女性的關鍵人物。

▲來自巴西的百萬網紅凱特托雷斯（Kat Torres）有著勵志又傳奇的經歷，她來自當地的貧民窟，卻走上國際時裝秀，成了知名模特兒、網紅和勵志的心靈導師。（圖／Kat Torres Youtube）
▲來自巴西的百萬網紅凱特托雷斯（Kat Torres）有著勵志又傳奇的經歷，她來自當地的貧民窟，卻走上國際時裝秀，成了知名模特兒、網紅和勵志的心靈導師。（圖／Kat Torres Youtube）
安娜透露，她在2017年偶然發現凱特托雷斯的IG帳號，對她所描繪的從巴西貧民窟到國際T台，並與好萊塢名人一起參加派對的經歷感到深深著迷。安娜表示：「看到凱特托雷斯出現在雜誌封面，人們看到她跟李奧納多等名人站在一起，覺得自己看到的一切似乎都是可信的。」完全沒想過凱特托雷斯的故事會是謊言。

安娜提到，凱特托雷斯在2019年時，開出月薪2000美元（約新台幣6.5萬元）的條件，要求她搬到紐約擔任居家助理，替她打掃、照顧寵物，安娜為了把握機會，便放棄了波士頓大學的學業，沒想到，當她到了凱特托雷斯的公寓時，發現她本人跟IG上的完美形象完全不一樣。安娜指出，凱特托雷斯衛生習慣很差，她甚至連自理生活都辦不到，安娜得隨時在她身旁待命，每天只能在沾滿貓尿的沙發上小睡幾小時，有時甚至累到要躲在大樓的健身房裡面打瞌睡。

安娜也因為從未拿到凱特托雷斯承諾的薪水，漸漸發現自己被當成奴隸，加上她已經放棄波士頓大學的學業跟宿舍，無處可去又沒錢可以擺脫現況，安娜無奈說道：「我可能是她的第一批人口販賣受害者之一。」還好過了3個月之後，安娜找到擺脫凱特托雷斯的方法，她順利逃離這一切，搬去跟男友同住。後來，安娜在2022年得知又有2名年輕女性步上她的後塵，她決心採取行動，揭發凱特托雷斯的惡行，而凱特托雷斯也因此被判刑8年。

▲凱特托雷斯卻遭到《BBC》踢爆，說她在網路上的形象是透過精心包裝的，她涉及性剝削與人口販賣事件，粉絲在她的引誘下遭到奴役、賣淫，她也因此被判刑8年，引起各界關注與討論。（圖／Kat Torres Youtube）
▲凱特托雷斯卻遭到《BBC》踢爆，說她在網路上的形象是透過精心包裝的，她涉及性剝削與人口販賣事件，粉絲在她的引誘下遭到奴役、賣淫，她也因此被判刑8年，引起各界關注與討論。（圖／Kat Torres Youtube）
此外，曾跟凱特托雷斯在紐約同居的前室友盧澤推爾斯基（Luzer Twersky）透露，凱特托雷斯在接觸充滿爭議的啟靈藥「死藤水」（ayahuasca）後，整個人的性格變得異常，後來凱特托雷斯開設了心靈健康網站，並向客戶表示大家能透過訂閱服務，獲得關於人際關係、健康、商務以及靈性的建議，若額外支付150美元（約新台幣4900元），還能得到跟她單獨線上諮詢的機會，甚至宣稱自己「能解決客戶遇到的所有問題」。

大批死忠的支持者非常樂於與凱特托雷斯分享生活中的煩惱，並聽從她的建議去行動，但這些人與家人朋友的關係漸漸疏遠，變得越來越孤立，也越來越依賴凱特托雷斯，他們在清醒之後回想過程才驚覺自己受騙。

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