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旭集「6款鰻魚料理」吃到飽！台南蜷尾家進駐　推獨家口味聖代

▲「旭集 和食集錦」即日起於8月15日前，推出「夏日祭典」活動，包含鰻魚料理6款，還與台南知名冰品品牌「蜷尾家」聯名，推出「東方美人聖代」。（圖／饗賓餐旅提供）
▲「旭集 和食集錦」即日起於8月15日前，推出「夏日祭典」活動，包含鰻魚料理6款，還與台南知名冰品品牌「蜷尾家」聯名，推出「東方美人聖代」。（圖／饗賓餐旅提供）

記者葉盛耀/綜合報導

高人氣自助餐廳「旭集 和食集錦」即日起於8月15日前，推出「夏日祭典」活動，可吃到限定鰻魚料理共有6款，另有芒果大賞，並且還與台南知名冰品品牌「蜷尾家」首度合作，推出「東方美人聖代」。另外，「INPARADISE 饗饗」則是7月15日起推出為期一個月的「七夕情人月」活動，供應多道應景料理外，來店用餐並拍下珍貴影像上傳活動平台，有機會獲得雙人禮賓券。另外，台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日式餐廳，也特別推出一系列包含鰻魚套餐在內的消暑美食。

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旭集夏日祭典活動登場，8月15日前於中午及晚餐時段，可依夏日屋台地圖尋找特色料理。旭集提到，日本人習慣選在「土用丑日」有吃鰻魚的習慣，旭集也推出限定鰻魚料理！於平假日午晚餐時段，可品嘗「白酌鰻魚佐澄醬」，蒸炊白鰻淋上冰鎮和風橙醬，酸甜鮮美；「鰻魚柳川鍋」源自江戶時期，蒲燒鰻裹上香濃蛋液；還有晚餐限定的「烤鰻魚串」、浸潤鹹甜蒲燒醬汁搭配晶瑩米粒的「鰻丼」，以及外酥內嫩的「炸鰻」。

▲「旭集 和食集錦」即日起於8月15日前，推出限定鰻魚料理共有6款，包含鰻串等菜色。（圖／饗賓餐旅提供）
▲「旭集 和食集錦」即日起於8月15日前，推出限定鰻魚料理共有6款，包含鰻串等菜色。（圖／饗賓餐旅提供）
另外，旭集還與台南觀光客必吃美食之一的蜷尾家首度聯名，並呼應近年日本的「結尾聖代」風潮，打造「旭集パフェ專門店」店中店，平日午晚餐及假日全餐期，可享用「東方美人聖代」，選用獨特迷人的東方美人茶為基底，以玄米脆粒、茶凍、蛋白霜餅堆疊層次，細緻綿密地在口中化開。旭集表示，蜷尾家為長期合作，此檔的「東方美人聖代」之後，還將有更多豐富口味。

旭集也推出期間限定芒果甜點，午餐時段推出「唐辛檸香芒果塔」，七味唐辛子拌入香甜檸檬餡，再擠出芒果鮮奶油，酥香餅皮搭配甜中帶點辛辣感的內餡，驚艷味蕾。晚餐時段則有「椰奶芒果杯」，層層堆疊芒果醬、草莓丁，再填滿愛文芒果丁。還有「鮮芒生乳捲」則是假日晚餐限定，以濕潤的香草蛋糕，捲入新鮮芒果與芒果卡士達，限量出爐。

饗饗則因應「七夕情人月」，供應多道應景料理，像是「普羅旺斯烤雞腿排」嚴選肉質鮮嫩的厚切雞腿，佐上香氣濃郁的普羅旺斯燉菜醬汁，滋味就如戀愛般酸甜迷人。「香煎鮭魚佐莎莎」是晚餐限定，鮭魚採白酒與調料醃製，經鐵板高溫現煎，再搭配酸甜莎莎醬一同享用。

▲饗饗則因應「七夕情人月」，供應多道應景料理，像是「普羅旺斯烤雞腿排」。（圖／饗賓餐旅集團提供）
▲饗饗則因應「七夕情人月」，供應多道應景料理，像是「普羅旺斯烤雞腿排」。（圖／饗賓餐旅集團提供）
還有嫩煎比目魚佐奶油香檸醬、海鮮紅醬細扁麵等，甜點區「甜田」也再度升級，全新供應三款手工巧克力。饗饗也舉辦用餐拍照上傳活動。7月15日至8月15日，上傳用餐照片並寫下想傳達的話語，有機會抽中饗饗雙人禮賓券。

至於台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日式餐廳，也特別推出一系列「消暑美食」，讓顧客在酷暑中也能享受美味佳餚，清涼一夏。此次專案包括三大主打套餐：七月限定的土用丑日鰻魚套餐，是日本人最愛的夏季補元氣聖品；以櫻花餐盒盛裝的兒童套餐，可愛討喜的食物，光看就很有食慾；以及小暑鐵板燒套餐，訴求清新解膩的精緻料理。

其中七月限定推出【鰻魚套餐】，每套1,280元，由副主廚郭曉芸精心烹煮。此套餐提供三種吃法：第一吃，蒲燒秘製後的鰻魚皮香肉嫩；第二吃，加入芥末、青蔥、海苔，增添多層次風味；第三吃，淋上特製茶高湯，變身成為鰻魚茶泡飯。凡點用「鰻魚套餐」的顧客，還可優惠價980元加購「仁勇鰻魚酒」（原價1,180元），在7月24日土用丑日當天，限量5組免費贈送1瓶，送完為止。

▲台南大員皇冠假日酒店的煉‧瓦日式餐廳，7月推出限定鰻魚套餐。（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）
▲台南大員皇冠假日酒店的煉‧瓦日式餐廳，7月推出限定鰻魚套餐。（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）
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