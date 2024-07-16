旭集「6款鰻魚料理」吃到飽！台南蜷尾家進駐　推獨家口味聖代

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另外，旭集還與台南觀光客必吃美食之一的蜷尾家首度聯名，並呼應近年日本的「結尾聖代」風潮，打造「旭集パフェ專門店」店中店，平日午晚餐及假日全餐期，可享用「東方美人聖代」，選用獨特迷人的東方美人茶為基底，以玄米脆粒、茶凍、蛋白霜餅堆疊層次，細緻綿密地在口中化開。旭集表示，蜷尾家為長期合作，此檔的「東方美人聖代」之後，還將有更多豐富口味。
旭集也推出期間限定芒果甜點，午餐時段推出「唐辛檸香芒果塔」，七味唐辛子拌入香甜檸檬餡，再擠出芒果鮮奶油，酥香餅皮搭配甜中帶點辛辣感的內餡，驚艷味蕾。晚餐時段則有「椰奶芒果杯」，層層堆疊芒果醬、草莓丁，再填滿愛文芒果丁。還有「鮮芒生乳捲」則是假日晚餐限定，以濕潤的香草蛋糕，捲入新鮮芒果與芒果卡士達，限量出爐。
饗饗則因應「七夕情人月」，供應多道應景料理，像是「普羅旺斯烤雞腿排」嚴選肉質鮮嫩的厚切雞腿，佐上香氣濃郁的普羅旺斯燉菜醬汁，滋味就如戀愛般酸甜迷人。「香煎鮭魚佐莎莎」是晚餐限定，鮭魚採白酒與調料醃製，經鐵板高溫現煎，再搭配酸甜莎莎醬一同享用。
還有嫩煎比目魚佐奶油香檸醬、海鮮紅醬細扁麵等，甜點區「甜田」也再度升級，全新供應三款手工巧克力。饗饗也舉辦用餐拍照上傳活動。7月15日至8月15日，上傳用餐照片並寫下想傳達的話語，有機會抽中饗饗雙人禮賓券。
至於台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日式餐廳，也特別推出一系列「消暑美食」，讓顧客在酷暑中也能享受美味佳餚，清涼一夏。此次專案包括三大主打套餐：七月限定的土用丑日鰻魚套餐，是日本人最愛的夏季補元氣聖品；以櫻花餐盒盛裝的兒童套餐，可愛討喜的食物，光看就很有食慾；以及小暑鐵板燒套餐，訴求清新解膩的精緻料理。
其中七月限定推出【鰻魚套餐】，每套1,280元，由副主廚郭曉芸精心烹煮。此套餐提供三種吃法：第一吃，蒲燒秘製後的鰻魚皮香肉嫩；第二吃，加入芥末、青蔥、海苔，增添多層次風味；第三吃，淋上特製茶高湯，變身成為鰻魚茶泡飯。凡點用「鰻魚套餐」的顧客，還可優惠價980元加購「仁勇鰻魚酒」（原價1,180元），在7月24日土用丑日當天，限量5組免費贈送1瓶，送完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！