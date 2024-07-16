國民黨觀選團見證川普提名范斯　交流前國務卿蓬佩歐、美參眾議員

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江俊霆提及，傳統基金會上午的講者、猶他州參議員李邁克（Mike Lee)特別提及，美國行政部門過去透過行政命令擴張行政權力，應將屬於國會的立法精神回歸，顯見行政、立法權力監督仍是美國憲政討論的議題。
江俊霆也談到，美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）則談及亞洲應該是世界的關注焦點，江認為美中競合局勢越演越烈，台灣更應該強化雙邊的對話。
稍早之前，我國駐美代表處主辦歡迎茶會，許多美方參眾議員與會。其中，肯塔基州聯邦眾議員巴爾（Andy Barr），也帶他剛出生不久的嬰兒到中華民國的歡迎酒會，表達「我們家的寶貝也支持台灣」。另一位密蘇里州聯邦眾議員艾佛德（Mark Alford）則提及，他的西裝是台灣製，非常合身，他支持台灣應該保持民主自由。
國民黨代表團也與前國務卿Mike Pompeo、聯邦眾議員Andy Barr、Lisa McClain、Tom Tiffany、聯邦參議員Dan Sullivan、眾議院美中戰略競爭委員會主席 John Moolenaar互動交流，談及許多有關經濟文化、區域安全等議題，期待共同深化台美關係。
而今晚揭開序幕的共和黨黨代表大會，則有許多美國共和黨政要輪番上陣助講，包括維吉尼亞州長Glenn Youngkin、南達科他州長Kristi Noem、北卡羅萊納州副州長Mark Robinson等，川普前總統及參議員范斯則壓軸登場，現場氣氛熱烈。