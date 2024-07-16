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國民黨觀選團見證川普提名范斯　交流前國務卿蓬佩歐、美參眾議員

▲國民黨觀選團見證川普提名范斯。（圖／國民黨提供）
▲國民黨觀選團見證川普提名范斯。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨代表團昨天抵達美國，參與共和黨全國黨代表大會，美國共和黨總統提名人川普今（16）日提名副總統搭檔人選范斯，並在最後一刻兩人共同壓軸登場全代會，引發驚呼，國民黨觀選團同時與川普政府前國務卿蓬佩歐、多位參眾議員交流，掌握最新政策發展方向。

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國民黨指出，此次參與駐美代表處歡迎茶會的成員包含國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處大使秦日新，智庫副執行長、桃園市議員凌濤，副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝等。

江俊霆提及，傳統基金會上午的講者、猶他州參議員李邁克（Mike Lee)特別提及，美國行政部門過去透過行政命令擴張行政權力，應將屬於國會的立法精神回歸，顯見行政、立法權力監督仍是美國憲政討論的議題。

江俊霆也談到，美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）則談及亞洲應該是世界的關注焦點，江認為美中競合局勢越演越烈，台灣更應該強化雙邊的對話。

稍早之前，我國駐美代表處主辦歡迎茶會，許多美方參眾議員與會。其中，肯塔基州聯邦眾議員巴爾（Andy Barr），也帶他剛出生不久的嬰兒到中華民國的歡迎酒會，表達「我們家的寶貝也支持台灣」。另一位密蘇里州聯邦眾議員艾佛德（Mark Alford）則提及，他的西裝是台灣製，非常合身，他支持台灣應該保持民主自由。

國民黨代表團也與前國務卿Mike Pompeo、聯邦眾議員Andy Barr、Lisa McClain、Tom Tiffany、聯邦參議員Dan Sullivan、眾議院美中戰略競爭委員會主席 John Moolenaar互動交流，談及許多有關經濟文化、區域安全等議題，期待共同深化台美關係。

而今晚揭開序幕的共和黨黨代表大會，則有許多美國共和黨政要輪番上陣助講，包括維吉尼亞州長Glenn Youngkin、南達科他州長Kristi Noem、北卡羅萊納州副州長Mark Robinson等，川普前總統及參議員范斯則壓軸登場，現場氣氛熱烈。

▲國民黨智庫副執行長凌濤與川普政府前國務卿龐培歐合影。（圖／國民黨提供）
▲國民黨智庫副執行長凌濤與川普政府前國務卿龐培歐合影。（圖／國民黨提供）
▲國民黨觀選團同時與川普政府前國務卿龐培歐、多位參眾議員交流。（圖／國民黨提供）
▲國民黨觀選團同時與川普政府前國務卿龐培歐、多位參眾議員交流。（圖／國民黨提供）

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