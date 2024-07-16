獨／可不可爆食安問題害分店倒閉！總部：「加強不定期抽查」全台
「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店爆發女店員「手攪飲料」食安問題，總部即刻發出聲明表示將追究所有法律責任，並立即開鍘勒令該店停業並永久終止加盟合作關係。《NOWnews今日新聞》求證官方，總部證實將進一步加強對所有同仁及合作夥伴進行食品法規之輔導及宣導，「加強內部稽核制度，對各門店進行不定期抽查」，獨家公開品牌將採取的5大具體措施。
記者蕭涵云/綜合報導
這個夏天熱到爆，台灣手搖飲料競爭激烈，更是暑假熱門消費焦點。日前「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店爆發女店員「手攪飲料」食安問題，一時全台熱議。總部火速開鍘「宸新商行」勒令停業並永久終止加盟合作關係來止損；聲明提及「可不可熟成紅茶嚴格禁止此不當行為，並針對全台門市進行教育訓練與宣導」。
《NOWnews今日新聞》求證官方，如何落實全台門市教育訓練與宣導？總部回應，將從這次事件中記取教訓，並進一步加強對所有同仁及合作夥伴進行食品法規之輔導及宣導。獨家公開品牌將採取的5大具體措施：
1、定期培訓：我們將定期舉辦食品安全相關培訓課程，確保所有員工及合作夥伴熟知並遵守食品安全法規。
2、內部稽核：加強內部稽核制度，對各門店進行不定期抽查，確保食品安全措施落實到位。
3、法律宣導：邀請食品安全專家及法律顧問進行專題講座，強化全體人員對食品法規的認知與理解。
4、責任意識：培養全體員工及合作夥伴的食品安全責任意識，確保每一位從業人員都能自覺履行自己的職責。
5、溝通平台：建立食品安全問題反饋平台，讓所有員工及合作夥伴能夠及時反饋食品安全隱患及問題，便於及時處理。
「可不可熟成紅茶」表示：「我們相信，只有每一位員工及合作夥伴共同努力，才能真正保障食品安全，維護公司商譽。請大家引以為戒，時刻保持警惕，切實履行食品安全責任」。承諾將一如既往，致力於為消費者提供安全、健康的飲品。