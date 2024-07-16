川普遇襲展開新賽局！專家回顧1過往：充分反映台積電的營運韌性

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創辦人張忠謀曾多次表達不看好赴美生產，也曾多度質疑美國不適合半導體製造，但當初台積電決定赴美投資，本來就並非完全是站在企業的角度思考，故吳大任認為，無論是川普順利重返白宮，或拜登成功連任，對台積電在美佈局的影響，都不會比企業文化、人才短缺等問題衝擊台積電投產、獲利來得大。
他強調，即便拜登當選，延續原先政府作法，台積電、台廠長年下來也不可能一直依賴美國補助，拜登的總統職權再怎麼高，也不可能幫助台積電來改變相關的勞動政策或文化，張忠謀過往也說得非常明白，將來在美國生產，避免不了高昂的成本，競爭力方面恐隨之下降，不過，吳大任表示，台積電在美國買一個頭銜，若真的無法獲利，就當做是在為這個頭銜做出的犧牲，只要台積電的先進製程持續領先全球、無法被取代，美國廠可能造成的虧損一樣能藉由其他廠的高獲利補齊。
美國總統無論由誰當選，抗中方向一致，但在力道上有強弱之分，川普的力道會更強一些，將加劇中國半導體國產化會面臨到的阻礙。台經院產經資料庫總監劉佩真指出，台灣目前為處於AI制高點的地位，加上半島體也有來自台積電先進製程的加持，現階段短期內，美國尚未能展現在製程上的成效，英特爾在半導體上的發展也還不足以能取代台積電，台灣半導體地位還算穩固。然而，拉至中長期來看，川普加強「美國製造」的政策力道，提防各國的突出競爭力有超越美國的跡象，對台積電或台廠赴美設廠無疑將產生不確定因素。
劉佩真提到，近幾年遭逢疫情衝擊、美中科技戰，以及地緣政治變化的影響下，台積電在全球投資策略上有了很大的轉變，然而，在如此大波動的變化之下，台積電不僅能在不利的環境下順利挺過，且在現階段的市值與產業地位仍不斷竄升，充分反映台積電的營運韌性，在全球地緣挑戰上，台積電已有相當程度的磨練，市場法人對台積電仍具一定信心。
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