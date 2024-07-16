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范斯成川普副手！綠議員：看完經歷台灣皮要繃更緊了

▲范斯將以副手之姿搭檔川普，代表共和黨角逐2024總統大選。（圖／美聯社／達志影像）
▲范斯將以副手之姿搭檔川普，代表共和黨角逐2024總統大選。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳威叡／台北報導

將被共和黨提名競選美國總統的前總統川普（Donald Trump），今日宣布其副手人選，是現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）。對此民進黨議員林秉宥表示，看完范斯的經歷，覺得台灣皮要繃更緊了，根據過去某篇報導，認為他是孤立主義和經濟民粹主義的結合。關鍵是對於對外援助與複雜的國際關係似乎沒有好感，甚至反對美國援助烏克蘭。

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對於范斯成為川普副手，林秉宥坦言看完經歷後，覺得台灣皮要繃更緊了，范斯現年39歲，有4年陸戰隊經驗，雖然看起來是文職為主，但還延續為成功的商業經驗，也有很強烈的本土關懷意識，按照某篇報導，那就是孤立主義和經濟民粹主義的結合。關鍵是對於對外援助與複雜的國際關係似乎沒有好感，甚至反對美國援助烏克蘭。

林秉宥也提及自己在乎的兩個點，首先是年輕政治領袖能與年輕世代共享語言，年輕雖然不是最重要的價值，但卻是唯一無法取代的價值。面對未來危機，年長者的經驗與洞見是好工具，但比起年輕人則缺乏面對生存危機的壓迫感與動力。

其次，川普與范斯的組合對於共和黨來說並不能完全代表他們的價值觀，看到兩人的共同點，也就是成功的商業經驗，這都可能讓他們把某些意識形態當成商品來交易。美國新政府可能非常樂意一手拿著棍子，嚷著叫中國過來交易。希望屆時台灣人不要崩潰成一片，這並不是壞事，想清楚怎麼好好利用，趁還有時間。

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